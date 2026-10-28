إعلامية: شعار الأهلي الفترة المقبلة «محدش هيكون موجود إلا اللي عاوز يلعب»

أكدت الإعلامية سهام صالح، خلال تقديمها برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، أن المرحلة المقبلة داخل النادي الأهلي ستشهد توجهًا واضحًا بشأن مشاركة اللاعبين في المباريات، في ظل الرغبة في الاعتماد على العناصر الأكثر استعدادًا وجاهزية.

وأوضحت أن الشعار الذي سيرفعه الأهلي خلال الفترة المقبلة يتمثل في عدم وجود مكان داخل الملعب لأي لاعب لا يمتلك الرغبة الحقيقية في المشاركة وبذل أقصى ما لديه من جهد.

وأضافت أن المرحلة المقبلة تتطلب التزامًا كبيرًا من جميع اللاعبين، مع ضرورة إظهار الروح القتالية والرغبة في الدفاع عن قميص الفريق، بما يتناسب مع طموحات جماهير القلعة الحمراء.