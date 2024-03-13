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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انتقم منها.. تفاصيل الحكم بإعدام المتهم بقتل زوجته في المرج

صدى البلد

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، بمعاقبة عاطل بالإعدام شنقا؛ لاتهامه بقتل زوجته بالمرج، إثر خلافات بينهما.

ووجهت النيابة للمتهم،  تهمة قتل زوجته عمدًا بعد حدوث مشادة كلامية بينه وبين المجني عليها تطورت إلى مشاجرة بالأيدي، وعلى إثرها استل "مطواة"  كانت بين طيات ملابسه وسدد لها عدة طعنات متفرقة في أنحاء جسدها ورقبتها، ما أودى بحياتها وذلك على النحو المبين بالأوراق.

كما وجهت النيابة العامة للمتهم أيضًا، تهمة حيازة سلاح أبيض مطواة، دون مسوغ قانوني وفي غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، تلقت إخطارًا من قسم شرطة المرج يفيد بعثور أحد الأشخاص على جثة ابنته في العقد الثاني من عمرها، داخل شقتها بعد أن حاول التواصل معها هاتفيًا مرات عديدة دون استجابة منها.

وبالانتقال إلى مكان البلاغ، والتقابل مع ابن المجني عليها؛ قال إنَّه تقابل مع المتهم زوج نجلته، وسأله عنها وعدم ردها على هاتفها المحمول فأعطاه المفتاح الخاص بالشقة محل سكنهما، وحينما دلف للداخل؛ وجدها غارقة في دمائها، مشيرًا إلى أن الجاني كان دائم الشجار مع نجلته.

واستمعت النيابة العامة، لعدد من شهود العيان، والذين أكدوا أن يوم الواقعة شاهدوا المتهم ينزل بسرعة بعد صلاة الفجر، وبسؤال أحد منهم له: “خير يا محمد في حاجة”، رد وقال: “لأ مراتي تعبانه شويه.. هجيب علاج وراجع علطول وفر هاربا بسرعة”.

كما انتقل فريق من النيابة العامة بالقاهرة، إلى منطقة المرج، لتمثيل المتهم بذبح زوجته على  داخل شقتها وقتلها للانتقام منها.

واعترف المتهم بذبـ.ح زوجته داخل منزل الزوجية وقتلها للانتقام منها، مبررا فعلته بأنها دائما تتشاجر معه وتطلب منه مصاريف كثيرة وتشتم فيه وتقول له أنت مش راجل.

وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية التي أصدرت الحكم المتقدم.

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