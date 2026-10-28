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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نتائج الانتخابات الإسرائيلية بعد فرز 32.5% من الأصوات.. تقدّم نتنياهو دون أغلبية حاسمة

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
خاطر عبادة

مع فرز 32.5% من صناديق الاقتراع حتى الساعة 4:51 صباحاً، أظهرت النتائج الجزئية التي نشرتها لجنة الانتخابات الإسرائيلية حصول كتلة نتنياهو على 59 مقعداً والكتلة المعارضة لنتنياهو على 46 مقعداً، بعد أن أعطت النتائج السابقة للأولى أغلبية مقاعد الكنيست البالغ عددها 120 مقعداً.

أما الأحزاب التي تقل نسبتها حاليًا عن عتبة 3.25%: الاحتياطيون (2.7%)، شعب إسرائيل (1.8%)، والحريديون العامون (0.3%).

تعد تلك النتائج جزئية وستتغير مع استمرار عملية الفرز. سيتم فرز الأصوات التي تم الإدلاء بها في مظاريف مزدوجة، بما في ذلك أصوات الجنود، لاحقاً.

نتنياهو: سنفوز بـ"أغلبية حاسمة" دون الحاجة لتشكيل ائتلاف 

قال نتنياهو في خطابه من داخل مقر حملة حزب الليكود الانتخابية في القدس المحتلة، : "ما زلنا ننتظر النتائج الحقيقية"، مؤكداً أن "حزب الليكود هو أكبر حزب في إسرائيل".

وشنّ نتنياهو هجوماً حاداً على وسائل الإعلام التي توقعت أداءً ضعيفاً لحزب الليكود في الانتخابات، قائلاً: "الدعاية المزيفة تحاول إحباطكم".

ووجّه الشكر إلى نشطاء الحزب وأعضاء الكنيست على جهودهم خلال الحملة الانتخابية.

"أغلبية حاسمة" لليمين

وأعلن نتنياهو أن "التكتل اليميني يتمتع بأغلبية حاسمة"، مشدداً على أنه "لن نعرض إسرائيل للخطر بالتحالف مع الأحزاب العربية".

وقال نتنياهو، إنه "من العار" أن تكون الأحزاب مستعدة للتعاون مع الأحزاب العربية، وتساءل كيف يمكن للأحزاب أن تبرما عهدا مع مع الأحزاب التي تهاجم جنود الجيش الإسرائيلي.

كما انتقد نتنياهو ما وصفها "بالتحقيقات السياسية الإجرامية" التي تُجرى ضده.

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