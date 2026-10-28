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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تصريحات عنصرية .. وزير الصحة الأمريكي: العرب لا يفوزون بجوائز عالمية و«لا ينتجون أدباً»

وزير الصحة الأمريكي روبرت كينيدي جونيور
وزير الصحة الأمريكي روبرت كينيدي جونيور
خاطر عبادة

أثار وزير الصحة الأمريكي روبرت كينيدي جونيور جدلاً واسعاً بعد إطلاقه تصريحات عنصرية ضد العرب، خلال مشاركته في فعالية لدعم مرشح الحزب الجمهوري لمجلس الشيوخ في ولاية ميشيجان.

وزعم كينيدي خلال كلمة ألقاها يوم الاثنين في مدينة غراند رابيدز، أن العرب لا يفوزون بجوائز عالمية كبرى في العلوم و"لا ينتجون أدباً"، وهي ادعاءات كاذبة تأتي في وقت يصعّد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحلفاؤه من خطابهم المناهض للمسلمين في الأيام الأخيرة من انتخابات التجديد النصفي.

تناقض في الخطاب

وقال كينيدي في بداية حديثه إن "الدين الإسلامي أنتج عصراً ذهبياً" كانت فيه "الأراضي الإسلامية مركزاً وأساساً للفن والأدب والعلوم والهندسة، وكانت متسامحة وتعددية وعالمية بدرجة كبيرة".

لكنه عاد ليجادل بأن صعود جماعة الإخوان المسلمين، الحركة السياسية الإسلامية التي تأسست عام 1928، "خلق مجتمعات راكدة"، مدعياً زوراً أن العرب لم يعودوا ينتجون أعمالاً حائزة على جوائز.

وأضاف: "لهذا السبب لا ترى أي مسلم، أي مسلم عربي يفوز بجائزة نوبل.. هناك 500 مليون عربي في العالم، ومع ذلك لا ينتجون، لا يفوزون بجائزة نوبل، ولا بجائزة فيلدز، ولا بجائزة وولف. إنهم لا ينتجون أدباً".

حقائق تدحض المزاعم

في الواقع، فاز عرب بجميع هذه الجوائز، بما في ذلك مؤخراً في عام 2025. وانتشرت مقاطع لتصريحات كينيدي على نطاق واسع عبر الإنترنت، حيث شارك مستخدمون غاضبون أسماء فائزين عرب ومسلمين بجوائز كبرى.

استهداف سياسي لمرشح مسلم

وجاءت تصريحات كينيدي في إطار سعيه لدعم النائب مايك روجرز، مرشح الحزب الجمهوري لمجلس الشيوخ في ميشيجان، الذي حضر أيضاً الفعالية في مقر الحزب الجمهوري بمقاطعة كينت.

وفي الأيام الأخيرة، كثف روجرز وترامب وجمهوريون آخرون هجماتهم على المرشح الديمقراطي الدكتور عبدول السيد، بسبب دينه وخلفيته. وخلال الفعالية، زعم كل من كينيدي وروجرز أن السيد له صلات بجماعة الإخوان المسلمين، وهو ما نفاه الصيد.

وكانت الولايات المتحدة قد صنفت فروعاً معينة من جماعة الإخوان المسلمين كمنظمات إرهابية العام الماضي، بعد أن كانت تعتبر في السابق فروع الحركة أحزاباً سياسية شرعية.

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