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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قرار عاجل من الزمالك بشأن أزمة شيكوبانزا فى وراندا

شيكو بانزا
شيكو بانزا
حسن العمدة

قال مصدر بنادي الزمالك إنه تقرر اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتقديم بلاغات إلى النيابة المختصة ضد كل من قام بالتشهير بالأنجولي شيكوبانزا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أو نشر أخبار كاذبة بشأنه دون سند أو دليل، خلال رحلة الفريق إلى رواندا.

ويأتي قرار النادي في إطار حرصه على الحفاظ على حقوق لاعبيه، والتصدي لأي محاولات للإساءة إليهم أو تداول معلومات غير صحيحة بشأنهم، خاصة في ظل ما تم تداوله من أخبار عن اللاعب خلال وجود بعثة الفريق في رواندا.

وأكد للمصدر أن النادي بدأ بالفعل في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل من يثبت تورطه في نشر هذه الأخبار أو التشهير باللاعب، بما يحفظ حقوقه ويضمن عدم تكرار مثل هذه الوقائع.

الزمالك شيكوبانزا نادي الزمالك

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