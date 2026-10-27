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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يعلن إصابة رنا إبراهيم وغيابها لمدة شهر

رنا إبراهيم
رنا إبراهيم
حسن العمدة

أعلن نادي الزمالك إصابة رنا إبراهيم، لاعبة الفريق الأول لكرة القدم النسائية، وخضوعها لجراحة ستبعدها عن الملاعب لمدة شهر، في ضربة للفريق الذي يستعد لمواصلة مشواره في منافسات الدوري المصري للسيدات.

وكشف النادي أن اللاعبة تعرضت لمشكلة صحية في القولون استدعت تدخلًا جراحيًا، لتبدأ فترة من الراحة والتعافي قبل العودة إلى التدريبات والمشاركة في المباريات من جديد.

ومن المنتظر أن تخضع رنا إبراهيم للمتابعة الطبية خلال فترة غيابها، تمهيدًا لاستعادة جاهزيتها والعودة إلى صفوف الفريق بعد انتهاء فترة التعافي المحددة.

رنا إبراهيم انضمت إلى الزمالك في الصيف الماضي

وكانت رنا إبراهيم قد انضمت إلى صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمة من نادي سموحة في صفقة انتقال حر، ووقعت عقدًا يمتد لمدة موسمين مع القلعة البيضاء.

وتلعب رنا إبراهيم في مركز قلب الدفاع، حيث يسعى الجهاز الفني للاستفادة من إمكاناتها خلال منافسات الموسم الجاري، في ظل طموحات الفريق لتحقيق نتائج إيجابية في بطولة الدوري.

موقف الزمالك في الدوري المصري للسيدات

ويحتل فريق الزمالك المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم النسائية، برصيد 12 نقطة، بعد خوض عدد من مباريات المسابقة.

ويأمل الفريق في مواصلة تحسين نتائجه خلال الجولات المقبلة، بينما ينتظر الجهاز الفني عودة رنا إبراهيم بعد تعافيها من الإصابة، لتعزيز الخيارات المتاحة في الخط الخلفي خلال المرحلة المقبلة.

نادي الزمالك الزمالك رنا إبراهيم الدوري المصري للسيدات

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