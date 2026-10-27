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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هاني حتحوت: تحليل الحالات التحكيمية للجولتين السادسة والسابعة قد يستبعد مباراة الأهلي والزمالك

التحكيم
التحكيم

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عبر برنامجه «الكلام المظبوط»، أن الموقع الرسمي لاتحاد الكرة سيشهد اليوم نشر تحليل الحالات التحكيمية لمباريات الجولتين السادسة والسابعة، في ظل الجدل الذي أثارته قرارات الحكام خلال عدد من المباريات، وليس فقط مواجهة الأهلي والزمالك في الجولة السادسة.

التحكيم المصري

وأشار حتحوت إلى أن تحليل لجنة الحكام قد لا يتضمن الحالات التحكيمية الخاصة بمباراة القمة، بسبب الاستعانة بحكم أجنبي لإدارتها، موضحًا أن اتحاد الكرة ولجنة الحكام لا يملكان سلطة تقييم أداء الحكام الأجانب بالطريقة نفسها التي يتم بها تقييم الحكام المصريين.

وأكد حتحوت أن الحديث عن عدم الاستعانة بحكام أجانب في حال عدم الرضا عن أدائهم يحتاج إلى تحسن مستوى التحكيم المحلي أولًا، مشيرًا إلى تفاؤله بإمكانية الوصول إلى هذه المرحلة مستقبلًا، من خلال العمل الجاد والعدالة والجدية في تطوير منظومة التحكيم.

التحكيم الاهلي الزمالك منتخب مصر

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