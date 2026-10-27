هاني حتحوت يكشف سبب استبعاد حالات مباراة الأهلي والزمالك من التحليل التحكيمي

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن عدم تضمين الحالات التحكيمية لمباراة الأهلي والزمالك ضمن تحليل الحالات الخاصة بالجولتين السادسة والسابعة، وفقًا لما ورد إليه.

الأهلي والزمالك

وتساءل حتحوت عن سبب استبعاد حالات القمة من التحليل، رغم أهمية المباراة والجدل الذي صاحب بعض القرارات التحكيمية، مشيرًا إلى أن السبب يعود إلى كون حكم اللقاء أجنبيًا.

وأوضح حتحوت أن الجهة المختصة لا تملك، وفقًا للمعلومات التي وردت إليه، حق تقييم أداء الحكم الأجنبي، وهو ما يعني عدم ظهور الحالات التحكيمية للمباراة ضمن التحليل المنتظر للجولتين.