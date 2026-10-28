هجوم إلكتروني يستهدف بريد «جورجيا ميلوني» وأنظمة البرلمان الإيطالي

أفادت وكالة فرانس برس، اليوم الأربعاء، نقلاً عن مصدر في مجلس النواب الإيطالي، بأن حساب البريد الإلكتروني لرئيسة الوزراء جورجيا ميلوني كان ضمن الحسابات التي طالها هجوم إلكتروني استهدف أنظمة تكنولوجيا المعلومات التابعة للمجلس في الأيام القليلة الماضية.

لا حالة طوارئ أمنية

ولم يوضح المسؤول ما إذا كان البريد الإلكتروني البرلماني لرئيسة الوزراء قد جرى الوصول إليه فعلاً، لكنه أكد أن الوضع لا يشكل حالة طوارئ أمنية، مشيراً إلى تفعيل جميع التدابير الوقائية اللازمة.

توضيح من مكتب ميلوني

وأكد مكتب ميلوني أن بريدها الإلكتروني البرلماني مختلف عن ذلك المستخدم في الاتصالات الحكومية.