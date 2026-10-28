ربيع ياسين: إيه المشكلة إن حسام عبدالمجيد ينضم للأهلي.. والأحمر لا يخطف اللاعبين

أطلق ربيع ياسين، نجم الكرة المصرية السابق، تصريحات قوية بشأن الجدل المثار حول إمكانية انتقال حسام عبدالمجيد، مدافع الزمالك السابق ، إلى صفوف الأهلي، مؤكدًا أن الأمر لا يمثل أزمة في عصر الاحتراف، وأن انتقال اللاعبين بين الأندية يجب أن يخضع لمنطق كرة القدم بعيدًا عن الحساسية الجماهيرية.

وقال ربيع ياسين، في تصريحاته لبرنامج «الديفندر»، المذاع على قناة الشمس الزرقاء، ويقدمه الإعلامي الدكتور أحمد البكري: «إيه المشكلة إن حسام عبدالمجيد ينضم للأهلي؟ الأهلي لا يجبر أي لاعب على الانضمام لصفوفه».

وأضاف نجم الكرة المصرية أن الأهلي يبحث دائمًا عن اللاعبين المميزين لتدعيم صفوفه، ومن الطبيعي أن يهتم بضم لاعب دولي بحجم حسام عبدالمجيد، إذا رأى أن إمكاناته تتناسب مع احتياجات الفريق، مشيرًا إلى أن رغبة اللاعب تظل عنصرًا أساسيًا في تحديد مستقبله.

وتابع ياسين أن هناك لاعبين سبق لهم ارتداء قميص الزمالك ثم الانتقال إلى الأهلي بإرادتهم، مؤكدًا أن الأمر لا يستدعي كل هذا الجدل، خاصة أن كرة القدم تعيش عصر الاحتراف، الذي يمنح اللاعبين حق اختيار النادي الذي يرغبون في تمثيله وفقًا للوائح المنظمة.

وشدّد على أن الأهلي لم يضم اللاعبين الذين تحدث عنهم مباشرة من الزمالك، وإنما حصل على خدماتهم بعد انتقالهم إلى أندية أخرى أو من خلال صفقات انتقال حر، معتبرًا أن هذه التفاصيل تؤكد ضرورة النظر إلى الأمر من منظور احترافي.

واستشهد ياسين بانتقال أحمد عبدالقادر وناصر ماهر وأوباما إلى بيراميدز، متسائلًا عن سبب عدم إثارة الجدل نفسه حول انتقالهم، رغم أن تحركات اللاعبين بين الأندية أصبحت أمرًا معتادًا في كرة القدم الحديثة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن التعاقد مع اللاعبين المميزين حق مشروع لجميع الأندية، وأن الأهلي لا يجبر أحدًا على ارتداء قميصه، في رسالة واضحة بشأن الجدل الدائر حول مستقبل حسام عبدالمجيد وإمكانية انتقاله إلى القلعة الحمراء.