بعد هزيمته الانتخابية.. المرشح الرئاسي البرازيلي السابق يصل الولايات المتحدة

وصلت طائرة المرشح الرئاسي البرازيلي السابق فلافيو بولسونارو في الولايات المتحدة، وفقاً لشبكة ايه بي سي نيوز، عن مصدرين مطلعين.

وجاء وصوله بعد يومين فقط من خسارته في الانتخابات الرئاسية البرازيلية، وسط تقارير عن مغادرته المفاجئة للبرازيل.

الخارجية الأمريكية تسمح بالدخول

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، ومع انتشار أنباء مغادرة بولسونارو للبرازيل، قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية لشبكة ABC News إن الوزارة ستسمح لبولسونارو وعائلته بدخول الولايات المتحدة وستصدر لهم تأشيرات دخول.

السلطات البرازيلية تحقق في هروبه

من جانبها، قالت السلطات البرازيلية في وقت سابق الثلاثاء إنها لا تعلم مكان وجود فلافيو بولسونارو، وإنها تحقق فيما إذا كان قد فر إلى الولايات المتحدة، وفقاً لمصادر مطلعة على التحقيق.

تحقيقات قضائية تلاحق بولسونارو

ويخضع بولسونارو للتحقيق في قضية تتعلق بالمراهنات الرياضية، بالإضافة إلى تحقيق حول إنتاج فيلم عن والده جايير بولسونارو، وفقاً للسلطات البرازيلية.

إدارة ترامب كانت تتابع تحركاته

وكانت إدارة ترامب تتابع خطط فلافيو بولسونارو وكانت تتوقع أنه سيحاول مغادرة البرازيل والتوجه إلى الولايات المتحدة، وفقاً لمسؤولين أمريكيين مطلعين.

ترامب يشكك في نزاهة الانتخابات البرازيلية

وكان الرئيس دونالد ترامب قد قال يوم الاثنين، دون تقديم دليل، إن الانتخابات البرازيلية "بدت وكأنها انتخابات مزورة أخرى، بصراحة".