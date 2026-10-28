قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تراجع الدولار والريال السعودي .. اعرف سعر صرف العملات اليوم الأربعاء
العمل: تنسيق حكومي لتوسيع الحماية الاجتماعية والتأمينية للعمالة غير المنتظمة .. فيديو
أمطار رعدية غزيرة .. الأرصاد السعودية تحذر سكان 10 مناطق
ميدو: الفارق بين حسين الشحات وأحمد فتوح كبير في العقلية والاحتراف
الطقس اليوم .. أجواء مائلة للبرودة ليلاً وأمطار رعدية ببعض المحافظات
أضاف إيه.. إبراهيم فايق يُهاجم تتويج «هاري كين» بالكرة الذهبية: كسب إيه غير الأهداف؟
هل يجوز للمرأة كشف شعرها أمام زوج أختها وحُكم مُصافحة شقيق زوجها ؟.. الموقف الشرعي
تحقيق عاجل .. ناقد رياضي يكشف مفاجآت رحلة الزمالك إلى رواندا وأزمة قميص الجفالي
مد تسجيل التقدم للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة لترقي المعلمين..حتى 15 ديسمبر
حماية المستهلك عن موسم الجمعة البيضاء: إلزام بإعلان الأسعار قبل الخصم وبعده | فيديو
هجوم إلكتروني يستهدف بريد «جورجيا ميلوني» وأنظمة البرلمان الإيطالي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

العمل: تنسيق حكومي لتوسيع الحماية الاجتماعية والتأمينية للعمالة غير المنتظمة .. فيديو

العمال
العمال
البهى عمرو

قال عبد الوهاب خضر، المتحدث باسم وزارة العمل، إن ملف العمالة غير المنتظمة يحظى باهتمام الحكومة، في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم المزيد من الدعم والحماية والرعاية لهذه الفئة.


وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شادي شاش مقدم برنامج ستوديو إكسترا، عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ اجتماعًا مشتركًا عُقد برئاسة وزير العمل حسن رداد ووزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي، بمشاركة ممثلين عن وزارة المالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والهيئة العامة للتأمين الصحي، بهدف تعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات المعنية بالملفات المشتركة، وفي مقدمتها ملف العمالة غير المنتظمة.


توسيع قاعدة البيانات والوصول إلى المستحقين


وأوضح خضر أن الاجتماع استهدف تنسيق الجهود بين الوزارات والجهات المعنية، بما يشمل الاستفادة من أدوات وزارة التضامن الاجتماعي في تقديم الرعاية والحماية الاجتماعية، ودور الهيئة العامة للتأمين الصحي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى جانب أدوات وزارة العمل والحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة والصندوق الخاص بها، لتطوير آليات حصر هذه العمالة وتوسيع قاعدة بياناتها.


3 مسارات لتطوير منظومة الرعاية والحماية


وأشار المتحدث باسم وزارة العمل إلى أن الاجتماع تناول 3 مسارات رئيسية، يتمثل الأول في توفير الحوافز والمزايا التي تشجع العمالة غير المنتظمة وأصحاب المهن على الانضمام إلى منظومة التأمينات الاجتماعية، بما يتيح لهم الاستفادة من الحماية التأمينية وفقًا للقواعد المنظمة، ويعزز شعورهم بالأمان والاستقرار على المدى الطويل.


وأضاف أن المسار الثاني يركز على تطوير آليات الحصر والوصول إلى المستحقين، من خلال تحديث قواعد البيانات المتعلقة بأماكن وجود العمالة غير المنتظمة واحتياجاتها الفعلية، وتطوير أساليب التسجيل والتنسيق بين الجهات المعنية، لضمان وصول الدعم والرعاية إلى مستحقيهما.


توسيع الرعاية لتشمل أنماط العمل الجديدة


ولفت خضر إلى أن المسار الثالث يستهدف توسيع نطاق الرعاية ليشمل أنماط العمل الحديثة، ومنها العمالة المنزلية وعمال التوصيل والعاملون عبر المنصات الرقمية، موضحًا أن هذه الفئات تحتاج إلى آليات حماية تتناسب مع طبيعة عملها ومصادر دخلها.


وأكد أهمية تطوير الأدوات التي تتيح لهذه الفئات الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية، إلى جانب بحث سبل تعزيز استفادتها من الحماية التأمينية.
 

وزارة العمل العمل ملف العمالة الحكومة السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

معلم لوزير التعليم بفيسبوك: ياريت ناخد رمضان أجازة تخفيفا على الطلاب والمدرسين

غادي آيزنكوت

من هو غادي آيزنكوت؟ .. الجنرال السابق الذي يُنافس «نتنياهو» على رئاسة الحكومة الإسرائيلية

حالة الطقس

شبورة ونشاط للرياح.. الأرصاد: أمطار تصل لحد الغزارة والرعد على هذه الأماكن

الأهلي

بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة مودرن سبورت

احتفالات عرب إسرائيل بهزيمة حكومة نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية

«روّح يا بن غفير» .. احتفالات بمقر القائمة العربية بعد تحقيق نتائج تاريخية في إسرائيل

شيكو بانزا

موقف غير أخلاقي| إعلامية تكشف تفاصيل أزمة شيكوبانزا في فندق الزمالك برواندا.. وعقوبة كبرى تنتظره

أسعار الدواجن والبيض

رغم ارتفاع الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

حالة الطقس

"الجو مش راسي على بر".. حر بالنهار وبرد بالليل مع مطر ورعد وشبورة| خدوا بالكم من تقلبات طقس الغد

ترشيحاتنا

اليسا ونانسي عجرم

نانسي عجرم تهنئ إليسا بعيد ميلادها .. ماذا قالت؟

معتصم النهار

معتصم النهار: تعرضت للتحرش على السوشيال ميديا بسبب جمالي

مصطفي قمر

وفاة عم النجم مصطفى قمر.. تعرف على التفاصيل

بالصور

إطلالة تجمع بين الأنوثة والفخامة.. هدى الأتربي تخطف الأنظار بفستان أسود أنيق |شاهد

هدى الأتربي
هدى الأتربي
هدى الأتربي

ارتفاع ضغط الدم بعد سن الأربعين خطر صامت .. طبيب يُحذّر النساء

لماذا يرتفع ضغط الدم لدى النساء بعد انقطاع الطمث؟
لماذا يرتفع ضغط الدم لدى النساء بعد انقطاع الطمث؟
لماذا يرتفع ضغط الدم لدى النساء بعد انقطاع الطمث؟

بفستان كب .. منة فضالي تبرز جمالها في أحدث ظهور لها .. شاهد

منة فضالي
منة فضالي
منة فضالي

المشي واليوجا يُخففان أعراض سن اليأس .. دراسة تكشف تأثيرها على الحالة النفسية

دراسة تكشف فوائد الرياضة خلال سن اليأس
دراسة تكشف فوائد الرياضة خلال سن اليأس
دراسة تكشف فوائد الرياضة خلال سن اليأس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تحديات الإمداد وثقافة الإنتاج المحلي

باسنتي ناجي

باسنتي ناجي تكتب: نسخة واحدة من الجمال.. مين أقنع البنات إنهم لازم يبقوا شبه بعض !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب على السعودية.. مخاطر الفوضى وما لا تعرفه

المزيد