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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

علي جمعة يوضح لماذا توفي النبي «محمد» رغم أنه خاتم الأنبياء.. ويكشف الحكمة من ذلك

د. علي جمعة
د. علي جمعة
عبد الرحمن محمد

أوضح الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، الحكمة من وفاة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، رغم كونه خاتم الأنبياء والمرسلين، مؤكدًا أن وفاته جاءت وفق سنة الله في خلقه، بعد اكتمال الشريعة وتمام الدين، وأن وفاته، كما كانت حياته، تحمل الخير لأمته.

وقال علي جمعة، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن نبوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باقية في الأمة إلى يوم الدين، وإن وفاته لا تعني انقطاع الخير عنه، مشيرًا إلى أن الله تعالى قد أكمل الدين وأتم الشريعة في حياته، وأن ما سكت عنه الشرع كان عفوًا وتيسيرًا لهذه الأمة المرحومة.

واستشهد عضو هيئة كبار العلماء بقول الله سبحانه وتعالى: «وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا»، موضحًا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرد الله عليه روحه في قبره ليرد السلام على من يسلم عليه، مستدلًا بالحديث الشريف: «ما من أحد يسلم عليّ إلا رد الله عليّ روحي حتى أرد عليه السلام»، وهو حديث رواه أبو داود.

وأضاف علي جمعة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خُيّر فاختار الرفيق الأعلى، لافتًا إلى ما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم في بيان الخير الذي تحمله حياته ووفاته لأمته، إذ قال: «حياتي خير لكم؛ تحدثون ويحدث لكم، ووفاتي خير لكم تعرض علي أعمالكم؛ فما كان من حسن حمدت الله عليه، وما كان من سيئ استغفرت الله لكم».

وأكد أن ارتباط الأمة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ينتهي بوفاته، إذ تبقى شريعته وهديه، ويظل استغفاره لأمته من المعاني التي تبعث الطمأنينة في نفوس المسلمين، داعيًا إلى استحضار مكانته والاقتداء بهديه والتمسك بما جاء به.

علي جمعة يستشهد بتفسير آية الاستغفار عند قبر النبي

وفي سياق حديثه، استشهد علي جمعة بما أورده الإمام ابن كثير في تفسير قوله تعالى: «وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ»، ناقلًا حكاية العُتبي المشهورة، التي ذكر فيها أنه كان جالسًا عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجاء أعرابي وألقى السلام على رسول الله، ثم تلا الآية القرآنية، وأخبر النبي أنه جاء مستغفرًا لذنبه ومستشفعًا به إلى ربه.

وأنشد الأعرابي أبياتًا في مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عبّر فيها عن محبته ومكانته، ثم انصرف. 

وذكر العُتبي أنه غلبه النوم، فرأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام، وأخبره أن يلحق بالأعرابي ويبشره بأن الله قد غفر له.

واختتم علي جمعة حديثه بالإشادة بما وصفه بفقه الأعرابي وفهم السلف الصالح، مؤكدًا أهمية العلم والعمل والفهم الصحيح لمعاني الدين، واستحضار مكانة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياة المسلمين.

علي جمعة خاتم الأنبياء والمرسلين عضو هيئة كبار العلماء استغفار النبي لأمته تفسير آية الاستغفار

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