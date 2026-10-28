كيلو الدواجن بـ 73 جنيهًا.. واتحاد المنتجين يكشف حجم الخسائر

تشهد سوق الدواجن حالة من التباين بين ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع أسعار البيع، في ظل زيادة أسعار الأعلاف التي تمثل أحد المكونات الرئيسية لتكلفة تربية الدواجن، وهو ما يضع المنتجين أمام تحديات متزايدة، رغم استمرار وصول الفراخ إلى المستهلكين بأسعار تتراوح بين 85 و90 جنيهًا للكيلو.

وقال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن أسعار الأعلاف شهدت ارتفاعًا خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى زيادة سعر طن العلف من 400 جنيه إلى 600 جنيه.

الفراخ

وأضاف الزيني، أن أسعار الفراخ تراجعت رغم ارتفاع تكلفة الأعلاف، وهو ما يزيد الضغوط على المنتجين، خاصة أن ارتفاع مدخلات الإنتاج لا يقابله تحسن في أسعار البيع.

خسائر القطاع تصل إلى 90 مليون جنيه يوميًا

وأشار نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن إلى أن القطاع يتكبد خسائر تُقدر بنحو 90 مليون جنيه يوميًا، موضحًا أن سعر كيلو الدواجن سجل 73 جنيهًا في المزرعة، بينما يصل إلى المستهلك النهائي بأسعار تتراوح بين 85 و90 جنيهًا للكيلو.

الدواجن

وتعكس هذه الأرقام، وفقًا لتصريحات الزيني، التحديات التي تواجه صناعة الدواجن، في ظل التفاوت بين تكاليف الإنتاج وأسعار البيع، وما يترتب على ذلك من ضغوط اقتصادية على المنتجين.

وتظل حركة أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة مرتبطة بتطورات أسعار الأعلاف وتكاليف الإنتاج وحجم المعروض والطلب في الأسواق، وهي عوامل تؤثر بصورة مباشرة على الأسعار التي يتحملها المنتج والمستهلك.

أسعار البيض

ويصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 110 جنيهات جملة، لتصل للمستهلك بسعر 130 بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 90 جنيها.

كما استقر سعر كرتونة البيض الأبيض 105 جنيهات جملة لتباع للمستهلك بنحو 120 جنيها.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 140 جنيه جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيها.