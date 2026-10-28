محافظ الإسكندرية: جاهزية تامة ومتابعة مستمرة للأجهزة التنفيذية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية

أكد محافظ الإسكندرية المهندس أيمن عطية، رفع درجة الاستعداد والجاهزية لدى الأجهزة التنفيذية والقطاعات الخدمية والمرافق بالمحافظة، للتعامل الميداني مع توقعات الهيئة التي تفيد باحتمالات سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، وذلك اعتباراً من مساء الثلاثاء.

وقد وجّه المحافظ الجهات المعنية بمواصلة المتابعة الميدانية الدورية وانتشار المعدات وفرق التمركز في الشوارع والميادين، فضلاً عن استمرار أعمال المراجعة والتطهير المستمرة للشنايش والمطابق، والاطمئنان على انتظام وكفاءة تشغيل محطات الصرف الصحي لضمان سير الحياة اليومية بكل سلاسة.

وأوضح المحافظ أن سيارات الشفط والبدالات ومعدات الطوارئ متواجدة وجاهزة للتدخل السريع عند الضرورة لتأمين الحركة المرورية، وسط تنسيق تكاملي ومستمر بين كافة الجهات المعنية والقطاعات الحيوية بالمحافظة.

وأشار إلى أن غرفة العمليات الرئيسية ومركز السيطرة تعملان على مدار الساعة لمتابعة الموقف ورصد أي مستجدات، وتلقي كافة بلاغات المواطنين لخدمة أهالي الإسكندرية على مدار الساعة.

أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية تعمل على مدار 24 ساعة للتعامل الفوري مع الشكاوى الطارئة:

الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو على أرقام (4234132 - 4234131 - 4234133 - 4234134 - 4234135 - 4234136 - 4234137) من أي محمول.

الخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175

الخط الساخن لشركة مياه الشرب 125.