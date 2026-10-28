قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لامين يامال بعد تتويج هاري كين بالكرة الذهبية 2026: ستأتي لا محالة
من أول طلقة ذخيرة مصرية إلى التصنيع الحديث.. وزير الإنتاج الحربي يتفقد مصنع 27
نتنياهو يتعهد بتشكيل حكومة يمين قوية بعد تقدم معسكره
سيول ورياح محملة بالأتربة.. الأرصاد تحذر سكان تلك المناطق
هجوم على أكبر مصفاة بالسعودية يشعل أسعار النفط.. برنت يتجاوز الـ115 دولارا
واللا العبري: كاتس يعقد مشاورات مع رئيس الأركان بشأن إيران
الأردن وسوريا يقرران التحقيق في تداعيات الغارات الأخيرة عبر لجنة أمنية مشتركة
أمطار رعدية وسيول.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن ضربات البرق اليوم
وزير الخارجية: ضرورة تكاتف دول المنطقة لتجنيب الانزلاق نحو مرحلة أكثر خطورة
وزيرا خارجية مصر والسعودية يبحثان جهود منع التصعيد في المنطقة
“ذا ناشيونال”: واشنطن تحذر حلفاءها الخليجيين من احتمال تجدد الحرب مع إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ارتفاع أسعار الزيت والجبن والفول والعدس.. مطالب بتشديد الرقابة على الأسواق

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

شهدت أسعار عدد من السلع الغذائية ارتفاعًا خلال الأسبوع الجاري، شملت الزيت الخليط والجبن المعلبة والفول البلدي والعدس، وسط مطالب بتكثيف الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع وضبط الأسعار، رغم استمرار توافر المنتجات الغذائية في الأسواق.

ارتفاع أسعار الزيت والجبن المعلبة

قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، إن سعر لتر الزيت الخليط ارتفع إلى 100 جنيه، مقابل 90 جنيهًا الأسبوع الماضي، بزيادة قدرها 10 جنيهات.

السلع

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع على قناة «MBC مصر»، أن سعر عبوة الجبن المعلبة وزن 250 جرامًا وصل إلى 30 جنيهًا، مقارنة بـ24 جنيهًا الأسبوع الماضي، بزيادة بلغت 6 جنيهات.

زيادة أسعار الفول البلدي والعدس

وأوضح المنوفي أن سعر كيلو الفول البلدي ارتفع إلى 45 جنيهًا، مقابل 42 جنيهًا الأسبوع الماضي، فيما تراوح سعر كيلو العدس بين 55 و60 جنيهًا، مقارنة بأسعار تراوحت بين 50 و55 جنيهًا خلال الأسبوع الماضي.

أسعار السلع الغذائي وياميش قبل رمضان 2026 في مصر

مطالب بتكثيف الرقابة على الأسواق

وأكد عضو شعبة المواد الغذائية أن السلع لا تزال متوافرة في الأسواق، إلا أن ارتفاع الأسعار يستدعي مزيدًا من الرقابة لضبط حركة البيع والشراء، ومنع احتكار التجار للسلع، بما يسهم في الحد من الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلكين من الزيادات السعرية.

المواد الغذائية العدس الفول البلدي الغرف التجارية شعبة المواد الغذائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غادي آيزنكوت

من هو غادي آيزنكوت؟ .. الجنرال السابق الذي يُنافس «نتنياهو» على رئاسة الحكومة الإسرائيلية

حالة الطقس

شبورة ونشاط للرياح.. الأرصاد: أمطار تصل لحد الغزارة والرعد على هذه الأماكن

أسعار الدواجن والبيض

رغم ارتفاع الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

شيكو بانزا

موقف غير أخلاقي| إعلامية تكشف تفاصيل أزمة شيكوبانزا في فندق الزمالك برواندا.. وعقوبة كبرى تنتظره

احتفالات عرب إسرائيل بهزيمة حكومة نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية

«روّح يا بن غفير» .. احتفالات بمقر القائمة العربية بعد تحقيق نتائج تاريخية في إسرائيل

الأهلي

بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة مودرن سبورت

د. احمد ممدوح

هل يجوز للمرأة كشف شعرها أمام زوج أختها وحُكم مُصافحة شقيق زوجها ؟.. الموقف الشرعي

غادي آيزنكوت

بعد تفوّق كتلة المعارضة الإسرائيلية .. «آيزنكوت» يتعهد باستبدال «نتنياهو»

ترشيحاتنا

ماكليمور

ماكليمور يطلق جولة «الحرية لفلسطين» بمشاركة نجوم عالميين

محمد الحلو

الحلو وغادة رجب بالإسكندرية.. مهرجان الموسيقى العربية يواصل فعالياته بحفلات لنجوم الطرب

عز الدين ذو الفقار

في ذكراه.. 3 أفلام للمخرج عز الدين ذو الفقار ضمن قائمة أفضل 100 فيلم فى تاريخ السينما المصرية

بالصور

أغراض في الحمام لازم تغيري مكان تخزينها .. رقم 4 سيصدمك

أغراض في الحمام لازم تغيري مكان تخزينها..رقم 4 سيصدمك
أغراض في الحمام لازم تغيري مكان تخزينها..رقم 4 سيصدمك
أغراض في الحمام لازم تغيري مكان تخزينها..رقم 4 سيصدمك

ماذا يحدث لو استخدمتِ الماء الساخن جدًا لغسل شعرك باستمرار؟

ماذا يحدث لو استخدمتِ الماء الساخن جدًا لغسل شعرك باستمرار؟
ماذا يحدث لو استخدمتِ الماء الساخن جدًا لغسل شعرك باستمرار؟
ماذا يحدث لو استخدمتِ الماء الساخن جدًا لغسل شعرك باستمرار؟

إطلالة تجمع بين الأنوثة والفخامة.. هدى الأتربي تخطف الأنظار بفستان أسود أنيق |شاهد

هدى الأتربي
هدى الأتربي
هدى الأتربي

ارتفاع ضغط الدم بعد سن الأربعين خطر صامت .. طبيب يُحذّر النساء

لماذا يرتفع ضغط الدم لدى النساء بعد انقطاع الطمث؟
لماذا يرتفع ضغط الدم لدى النساء بعد انقطاع الطمث؟
لماذا يرتفع ضغط الدم لدى النساء بعد انقطاع الطمث؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تحديات الإمداد وثقافة الإنتاج المحلي

باسنتي ناجي

باسنتي ناجي تكتب: نسخة واحدة من الجمال.. مين أقنع البنات إنهم لازم يبقوا شبه بعض !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب على السعودية.. مخاطر الفوضى وما لا تعرفه

المزيد