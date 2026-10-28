ارتفاع أسعار الزيت والجبن والفول والعدس.. مطالب بتشديد الرقابة على الأسواق

شهدت أسعار عدد من السلع الغذائية ارتفاعًا خلال الأسبوع الجاري، شملت الزيت الخليط والجبن المعلبة والفول البلدي والعدس، وسط مطالب بتكثيف الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع وضبط الأسعار، رغم استمرار توافر المنتجات الغذائية في الأسواق.

ارتفاع أسعار الزيت والجبن المعلبة

قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، إن سعر لتر الزيت الخليط ارتفع إلى 100 جنيه، مقابل 90 جنيهًا الأسبوع الماضي، بزيادة قدرها 10 جنيهات.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع على قناة «MBC مصر»، أن سعر عبوة الجبن المعلبة وزن 250 جرامًا وصل إلى 30 جنيهًا، مقارنة بـ24 جنيهًا الأسبوع الماضي، بزيادة بلغت 6 جنيهات.

زيادة أسعار الفول البلدي والعدس

وأوضح المنوفي أن سعر كيلو الفول البلدي ارتفع إلى 45 جنيهًا، مقابل 42 جنيهًا الأسبوع الماضي، فيما تراوح سعر كيلو العدس بين 55 و60 جنيهًا، مقارنة بأسعار تراوحت بين 50 و55 جنيهًا خلال الأسبوع الماضي.

مطالب بتكثيف الرقابة على الأسواق

وأكد عضو شعبة المواد الغذائية أن السلع لا تزال متوافرة في الأسواق، إلا أن ارتفاع الأسعار يستدعي مزيدًا من الرقابة لضبط حركة البيع والشراء، ومنع احتكار التجار للسلع، بما يسهم في الحد من الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلكين من الزيادات السعرية.