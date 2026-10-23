الغربية: ضبط 6 أطنان من المنتجات الغذائية المخالفة وتحرير 19 محضرًا

أعلن محافظ الغربية الدكتور علاء عبد المعطي، ضبط 6 أطنان و238 كيلوجرامًا من المنتجات الغذائية المخالفة، وتحرير 19 محضرًا، خلال حملات مديرية الطب البيطري بالتعاون مع مباحث التموين.

وأكد محافظ الغربية وفق بيان اليوم /الجمعة/ استمرار الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ تداول الأغذية طوال فترة الاحتفالات، والتصدي لأي مخالفات تهدد صحة المواطنين والزائرين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

من جانبها، أوضحت الدكتورة نعمة عارف مصطفى، وكيل وزارة الطب البيطري بالغربية، أن المضبوطات شملت لحومًا وأسماك مملحة، ومنتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب مصنعات لحوم ودواجن مجهولة المصدر أو غير مدون عليها البيانات اللازمة، فضلًا عن سحب عينات من بعض المنتجات للتحقق من صلاحيتها.

وأشارت إلي أن الحملات أسفرت عن التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى النيابة العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.