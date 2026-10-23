مصرع شابين واصابة 3 آخرين في سباق موتوسيكلات بطريق زفتي - حنون

شهد الطريق الزراعي الفرعي "زفتي - حنون" بمحافظة الغربية منذ قليل مصرع شابين واصابة 3 آخرين في سباق موتوسيكلات بسبب السرعة الزائدة وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الضحايا إلي طوارئ مستشفي زفتي العام لإسعافهم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت مديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتي يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة تصادم مجموعه من الشباب في حادث تصادم دراجات نارية "موتوسيكلات" بسبب السرعة الزائدة بطريق "زفتي - حنون" بنطاق دائرة القسم .

تحرك أمني عاجل

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

السرعة الزائدة

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.