قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد أقرب إجازة رسمية في مصر
علاج 1.23 مليون شخص.. التضامن تستعرض الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة وكبار السن بمنتدى مصر 2026
نتنياهو يطلب من حزبه إلغاء الأنشطة الانتخابية عقب إطلاق النار في الضفة
خلال ساعات قليلة.. قطع المياه عن مناطق بالمقطم والأسمرات
منتدى مصر 2026 .. التخطيط: نستهدف معدل نمو 6.8% وخفض التضخم إلى 7% والبطالة إلى 5.5%
خلال أسبوع.. القوات الأوكرانية تخسر 8340 عسكريا في حربها ضد روسيا
بسبب علاقة غير لائقة.. استقالة رئيس الأركان النيوزيلندي
تحديث iPadOS 27.2 يضيف ميزة جديدة لـ آيباد.. كيف تستخدمها؟
سموتريتش يدعو لحملة عسكرية شاملة في الضفة لتفكيك السلطة الفلسطينية
آلاف المتظاهرين في فيينا يحتجون على خفض ميزانية التعليم
كم سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم؟.. ارتفاع الورقة الخضراء بالبنوك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الشيوخ يناقش الآليات الحديثة لتمويل البنية الأساسية والمشروعات التنموية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
فريدة محمد

يناقش مجلس الشيوخ طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة حول الآليات الحديثة لتمويل البنية الأساسية والمشروعات التنموية، ودور بنك الاستثمار القومي في تطوير منظومة التمويل، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وتوجيه الاستثمارات نحو الأنشطة الإنتاجية الداعمة للاقتصاد الوطني.

تطوير دور بنك الاستثمار القومي في تمويل التنمية

 

ويستهدف طلب المناقشة العامة، المقدم إلى المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، استيضاح سياسة الحكومة، ممثلة في وزارة التخطيط، بشأن تطوير فلسفة عمل الهيئات والمؤسسات التمويلية الوطنية، وفي مقدمتها بنك الاستثمار القومي، ليتحول من مجرد آلية تقليدية لتمويل الموازنة إلى ذراع استثماري وتنموي فاعل، يعتمد على الابتكار المالي وقيادة الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص.

وأشار الطلب المقدم من النائب عمرو إبراهيم أبو العيون عبد الناصر سليم إلى أن تعظيم الاستفادة من أصول الدولة المجمدة أو غير المستغلة أصبح ضرورة قصوى لتمويل خطط التنمية دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية، إلى جانب توجيه السيولة المتاحة نحو الأنشطة الإنتاجية التي تقود عجلة الاقتصاد الحقيقي وتخلق فرص عمل مستدامة.

أدوات تمويل مرنة لدعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال

وأكد الطلب أن دعم مجتمع ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات الواعدة لم يعد ترفاً فكرياً أو خياراً تكميلياً، بل يمثل ضرورة لتحفيز الابتكار التكنولوجي والصناعي، ودمج قطاعات واسعة من الاقتصاد غير الرسمي، وتوسيع القاعدة الضريبية للدولة.

وأوضح أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب توفير بيئة تشريعية ومؤسسية حاضنة، إلى جانب أدوات تمويلية مرنة وغير تقليدية تتناسب مع طبيعة هذه المشروعات، وتدعم نموها وتوسعها في الأسواق المحلية والإقليمية.

استراتيجية وطنية متكاملة لتمويل المشروعات التنموية

ويستهدف طلب المناقشة التوصل إلى استراتيجية وطنية متكاملة تضمن تحفيز الاستثمار الإنتاجي، ودعم بيئة ريادة الأعمال، ورفع كفاءة إدارة موارد الدولة ومؤسساتها التمويلية، بما يخدم أهداف التنمية الشاملة.

ويستند الطلب إلى المادتين 132 و254 من الدستور، والمادتين 107 و108 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، مع طلب إعطاء الأولوية في الحديث للنائب عمرو إبراهيم أبو العيون عبد الناصر سليم، مقدم طلب المناقشة العامة

مجلس الشيوخ طلب مناقشة عامة الحكومة القطاع الخاص بنك الاستثمار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

4 ساعات.. فصل الكهرباء عن 8 مناطق في بسوهاج

مدبولي

«رفع الأجور ومستهدفات النمو لـ 6.8%».. أبرز رسائل مدبولي عن اقتصاد ما بعد صندوق النقد

صورة أرشيفية

الأرصاد تحذر من أسبوع التقلبات الجوية.. أمطار رعدية ورياح وانخفاض الحرارة إلى 12 درجة

إنهاء خدمة فرد شرطة

الداخلية تعلن إنهاء خدمة فرد شرطة لخروجه على مقتضيات الواجب الوظيفى

عمرو دياب

أنا قد أبوكي.. رد فعل مفاجئ من عمرو دياب على معجبة خلال حفله بالجونة

هالة فاخر

العمر مجرد رقم.. هالة فاخر تخطف الأنظار بلوك جديد

ترامب

ضربات تستمر عدة أيام.. ترامب يدرس استئناف حملته العسكرية ضد إيران

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 في الصاعة الآن

ترشيحاتنا

القوارض

الزراعة تطلق حملة قومية لمكافحة القوارض بعد حصاد الموسم الصيفي 2026

مايا مرسي

مرسي: الهلال الأحمر يستند إلى شبكة وطنية ممتدة في جميع المحافظات قوامها نحو ٧٥ ألف متطوع

مصر للطيران

تجديد الاعتماد الأوروبي لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية بالقاهرة ومحطتي الأقصر والغردقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

المزيد