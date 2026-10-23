الرئيس السيسي للمصريين: عمري ما كذبت عليكم في حاجة.. فيديو

بشفافية مطلقة ولغة اتسمت بالمصادقة والمكاشفة الصريحة، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة مباشرة إلى الشعب المصري خلال مشاركته في جلسة «مسيرة الطاقة المصرية: إنجازات وطنية وآفاق المستقبل» ضمن فعاليات «منتدى مصر 2026»، مؤكداً أن منهج الدولة في إدارة أزماتها يُبنى على الشفافية واحترام وعي المواطن، ليعلنها صريحة وسط تفاعل واسع «عمري ما كذبت عليكم في حاجة».

«عمري ما كذبت عليكم في حاجة»

وشدد الرئيس السيسي خلال كلمته على أن التحديات الجسام التي تواجه قطاع الطاقة ليست بمعزل عن التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية المتلاحقة عالميا، مشيراً إلى أن المصارحة بالحقائق وعرض السيناريوهات كما هي تُعد السلاح الأول في مواجهة حملات التزييف ومحاولات التشكيك، ومؤكداً أن اختيار الدولة دائماً ينحاز إلى ثبات الوطن وتحمل العبء الأكبر لحماية المواطنين.



وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مسؤولي الدولة مطالبون بشرح الأوضاع للمواطنين والتحديات المختلفة التي تواجه الدولة بشكل تفصيلي، من باب المصارحة والمكاشفة.

واعتبر الرئيس السيسي في تصريحات يوم أمس الخميس، أنه أكثر رؤساء مصر تحدثا أمام المواطنين لشرح الأوضاع، متابعا: "كنت أقول هذا الكلام أيام الرئيس مبارك، بقول يشرح لأولاده وشعبه، وأنا أتصور إن أكثر واحد اتكلم في تاريخ الدولة المصرية الحديثة هو أنا، وعمري ما كذبت عليكم في حاجة".

وجاء تصريح الرئيس السيسي، خلال مداخلة بإحدى جلسات "منتدى مصر 2026" والتي حملت عنوان "مسيرة الطاقة المصرية.. إنجازات وطنية وآفاق المستقبل"، وتناولت تحديات توفير الطاقة والتكاليف المرتفعة.

واعتبر الرئيس السيسي أن كلام المتخصصين يجب أن يقال في الاجتماعات واللقاءات بينهم، بينما يجب شرح الأوضاع والتكلفة للمواطن بشكل مبسط وبأرقام واضحة لكافة الشعب المصري.

الدولة تتحمل الجزء الأكبر من تكلفة الطاقة الحقيقية

وذكر الرئيس السيسي، أن الدولة تتحمل الجزء الأكبر من تكلفة الطاقة الحقيقية التي يتم توفيرها، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالميا، مشددا على ضرورة أن يكون الرأي العام واعيا لكافة جوانب هذا القطاع.

وأوضح أن محدودية الموارد المتاحة للدولة تؤدي في كثير من الأحيان للاقتراض من أجل ضمان استمرار خدمات الطاقة سواء للمواطنين أو للقطاع الصناعي، وأن هناك أهمية لشرح السياق الحقيقي للتحديات التي تواجه الدولة المصرية، داعيا الشعب المصري للوقوف بجانب بلدهم ومواصلة العمل والإنتاج من أجل تجاوز كل التحديات.