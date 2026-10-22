الرئيس السيسي: العمل والصبر أساس مواجهة تحديات الدولة المصرية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أهمية العمل والصبر في مواجهة التحديات التي مرت بها الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن استعادة عافية الدولة احتاجت وقتًا طويلًا، وأن ما تحقق خلال السنوات الـ12 الماضية يمثل فضلًا من الله.

استعادة عافية الدولة احتاجت وقتًا وما تحقق فضل من الله

وقال السيسي، خلال كلمته بمنتدى مصر 2026، إنه سبق أن أكد ضرورة العمل والصبر، موضحًا أنه لم يقدم وعودًا أخرى، في إشارة إلى أهمية الاستمرار في العمل وعدم التعجل في تحقيق النتائج.

وأضاف الرئيس أن الدول تحتاج إلى سنوات طويلة حتى تتمكن من البناء واستعادة استقرارها، مشيرًا إلى أن الدول تقوم خلال 50 و100 عام، ومتسائلًا عما إذا كانت الدولة المصرية قد احتاجت وقتًا كبيرًا حتى تسترد عافيتها.

وأوضح السيسي أن ما تحقق خلال السنوات الماضية كان بفضل الله، مؤكدًا أن الفضل يعود إلى الله في ما وصلت إليه الدولة المصرية بعد فترة من التحديات الصعبة.

وأشار إلى أن مصر كانت تواجه خطر التحول إلى دولة فاشلة، قبل أن تتمكن من تجاوز تلك المرحلة، معتبرًا أن ما تحقق يمثل فضلًا من الله الذي وصفه بصاحب الكرم.

وتحدث الرئيس عن شعوره بالمسؤولية تجاه ما يجب القيام به، قائلًا إن إحساسه بالحرج وصوته الذي ينخفض يرتبطان بعدم أداء ما عليه من واجبات، مؤكدًا أنه يشعر بالخجل عندما لا يقوم بما يجب عليه.

وتطرق السيسي إلى التحديات التي واجهت الدولة، مشيرًا إلى أن الخطط ومحاولات التآمر لا تنجح إلا إذا أراد الله لها النجاح، مؤكدًا أن ما يريده الله يكون وما لا يريده لا يكون.

واختتم الرئيس حديثه بالدعاء إلى الله أن يستكمل فضله على مصر، مستحضرًا معاني الكرم واللطف والرحمة، في إطار تأكيده أهمية العمل والصبر في مسار استعادة الدولة عافيتها.