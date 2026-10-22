الرئيس السيسي: التحدي الأساسي لمواجهة أزمة الطاقة كان حجم التمويل ومصدره



أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة أن يدرك المواطن حجم التكلفة التي تتحملها الدولة في قطاعي الطاقة والبترول، مشيرًا إلى أن هذه التكلفة تجاوزت قدرة الدولة، وهو ما يستلزم وجود نظام قوي ومنتظم لسداد مستحقات الشركاء الأجانب، بما يضمن استمرار استثماراتهم في قطاع البترول والغاز الطبيعي.

وشدد الرئيس السيسي، خلال كلمته التي ألقاها بمنتدى مصر، على أهمية بناء رأي عام واعٍ بحقيقة التحديات التي تواجه قطاع الطاقة، وضرورة توضيح الإجراءات والتحديات المرتبطة بطرح المزايدات أمام الشركات الراغبة في العمل بمجالات استكشاف وإنتاج البترول والغاز في مصر.

مواجهة أزمة الطاقة

وتابع أن المزايدات على الأسعار في مجال الطاقة تستغرق من خمس إلى سبع سنوات لكي تؤتؤ ثمارها، مؤكدا أن التحدي الأساسي لمواجهة أزمة الطاقة كان حجم التمويل ومصدره

