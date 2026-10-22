الرئيس السيسي: منتدى مصر الهدف منه إننا نفهم الناس الحقيقة والتحدي المتواجد أمام الدولة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الهدف من منتدى مصر هو شرح حقيقة الأمور للشعب المصري .



وقال الرئيس السيسي في كلمته في جلسة مسيرة الطاقة المصرية على هامش فعاليات منتدى مصر، :"لما عملنا منتدى مصر الهدف منه إننا نفهم الناس الحقيقة والتحدي المتواجد امام الدولة المصرية ".



وتابع الرئيس السيسي:" إحنا بنكلم المواطن البسيط خالص. وإنتوا اتكلمتوا عن 2014 وأزمة الكهرباء في 2011 و 2012 وبقول لينا كلنا فيه حاجة اسمها منين وبكام ".



واكمل الرئيس السيسي:" لو قلتلي إعمل طاقة ـو بنية أساسية لطاقة مستقرة في مصر هكلم وزير الكهرباء عشان يقولي تكلفة تأهيل الشبكة عشان تستقبل طاقة جديدة ومتجددة ".

وتابع الرئيس السيسي:" انا عامل منتدى مصر عشان المصريين ويهمني إن المواطن يعرف إننا عشان نوفر طاقة فيه عناصر كثيرة يجب تحقيقها.. والبنية الأساسية يعني محطات التوليد والإنتاج وليها تمن ".

