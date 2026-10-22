أزهري: ندعو الله أن يعين الرئيس السيسي على مسؤولية الوطن وحمل الأمانة

أكد الشيخ أشرف عبد الجواد، من علماء الأزهر الشريف، دعاءه بأن يعين الله الرئيس عبد الفتاح السيسي على الأمانة التي يحملها والمسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقه، من أجل خدمة المواطنين.



وأضاف أحد علماء الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام»، الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أن رسائل الرئيس وكلماته إلى الشعب تعكس، حبه وحديثه من القلب، مشيرًا إلى أن الرئيس يتحدث بصورة مباشرة دون الاعتماد على نص مكتوب في معظم خطاباته.



ولفت عبد الجواد إلى أن حديث الرئيس مع المواطنين يتسم بالمباشرة والصدق، معتبرًا أن كلماته تصل إلى قطاعات واسعة من الشعب وتعبر عن مشاعره تجاه المسؤوليات التي يتحملها.