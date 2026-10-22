الرئيس السيسي: أوعوا يفوتكوا ربي.. أنا بحبه وعايز أتكلم عنه على طول

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في جلسة حوارية بعنوان "الخطاب الديني وتأثيره على القيم في المجتمع"، وذلك في إطار اليوم الرابع لأعمال منتدى مصر ٢٠٢٦، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور محمد عبد الدايم أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والأنبا ميخائيل أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة و١٥ مايو.

وقال الرئيس السيسي في كلمته :" أوعوا يفوتكوا ربي.. أنا بحبه وعايز أتكلم عنه على طول".



وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس أدلى بمداخلة أشار خلالها إلى أن كل الأنشطة التي تقوم بها الحكومة لابد من تقديمها للناس. وأكد الرئيس أنه على الرغم من الدور العام للوعي التوعوي في بناء الضمير، إلا أن ذلك هو مسار مواز للمسار القانوني القائم على دولة القانون، معاودا سيادته التأكيد على أن الدول تنظم حياتها بالقوانين.

وارتباطاً بقضية التطرف، سواء كان تطرفا بغيضا كالإرهاب من ناحية، أو تطرفا في الاتجاه الآخر يصل إلى درجة الإلحاد من ناحية أخرى، فإنه يتعين إجراء بناء ديني متزن، خاصة في قلوب الأطفال، مؤكداً على أن هذا النهج سيؤدي إلى القضاء على التطرف، ومشيراً إلى أن حرية الاعتقاد مكفولة، وأن سيادته لديه القناعة واليقين بأن الدور ينتهي بالدعوة الطيبة الحسنة، سواء لاقت قبولاً من عدمه.