تسلمها الأمير محمد بن سلمان.. رسالة عاجلة من الرئيس السيسي لـ خادم الحرمين

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج إنه أحاط مختار تليو بيردي، وزير خارجية كازاخستان خلال مباحثاتهما بالزيارة التي قام بها مع السيد اللواء حسن رشاد رئيس جهاز المُخابرات العامة إلى الرياض، حيث التقيا بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلّمان، وسلّماه رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقده الوزيران اليوم الخميس.

وقال وزير الخارجية إنه تم التأكيد خلال الزيارة على تضامن مصر الكامل مع المملكة العربية السعودية ووقوفنا الكامل والتام معها في مواجهة الاعتداءات.