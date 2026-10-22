مصطفى بكري: حضور الرئيس السيسي جلسات منتدى مصر منحه زخمًا كبيرًا

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات منتدى مصر؛ منح المنتدى زخمًا كبيرًا، وأسهم في تعزيز أهميته، مشيرًا إلى أن مشاركة الرئيس في معظم جلسات المنتدى، وحرصه على الحوار والاستماع والتحدث بشكل مباشر، تعكس أهمية النقاشات التي شهدها.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الرئيس السيسي تطرق خلال مشاركته إلى مختلف الملفات والقضايا، واستعرض التحديات التي تواجه الدولة المصرية، في ظل المتغيرات الراهنة على المستويين الداخلي والخارجي.

مواجهة الأزمات

وأشار إلى أن الرئيس السيسي شدد خلال المنتدى، على ضرورة الحفاظ على الدولة ومؤسساتها، انطلاقًا من إدراكه لحجم التحديات التي تواجه الوطن، وأهمية التعامل معها بما يحافظ على استقرار الدولة وقدرتها على مواجهة الأزمات.