مصطفى بكري: مصر لن تتخلى عن أمن السعودية.. والتحرك العسكري لا يعني استهداف اليمن

أكد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المنتدى بشأن التطورات الإقليمية الراهنة، وما طرحه من طلب تفويض من مجلس النواب لإرسال قوات عسكرية إلى المملكة العربية السعودية، يعكس بوضوح ثوابت الموقف المصري تجاه أمن الأشقاء العرب، وفي مقدمتهم دول الخليج، مشددًا على أن التحرك المصري يستهدف حماية الأراضي السعودية وصون أمنها، ولا يعني توسيع دائرة الصراع أو شن هجوم على اليمن.

بكري: حماية السعودية لا تعني الحرب على اليمن

وأوضح بكري علي صفحته الشخصية فيس بوك أن الموقف المصري يقوم على مجموعة من المبادئ الواضحة، في مقدمتها الدفاع عن أراضي المملكة العربية السعودية وحدودها، وكذلك أراضي أي دولة عربية أخرى إذا طلبت من مصر ذلك، مؤكدًا أن حماية الأراضي السعودية لا تعني المشاركة في أي هجوم على اليمن.

وأضاف أن وقوف مصر إلى جانب دول الخليج يأتي امتدادًا لمفهوم الأمن القومي العربي المشترك، وانطلاقًا من حرص الدولة المصرية على استعادة الاستقرار في الدول العربية، والحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها، بعيدًا عن التصعيد الذي قد يؤدي إلى اتساع نطاق المواجهات في المنطقة.

أمن الخليج امتداد للأمن القومي المصري

وشدد عضو مجلس النواب على أن أمن المملكة العربية السعودية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي المصري، لافتًا إلى أن المصالح الاستراتيجية بين البلدين تتجاوز حدود العلاقات الثنائية، لتشمل أمن البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وما يمثله استقرار الملاحة فيهما من أهمية مباشرة لحركة التجارة العالمية وأمن قناة السويس.

وأشار بكري إلى أن حماية هذه المصالح تمثل جزءًا أساسيًا من مسؤولية الدولة المصرية في التعامل مع التحديات الإقليمية، مؤكدًا أن القاهرة تسعى إلى دعم الاستقرار والحفاظ على أمن المنطقة، بما يحقق المصالح المشتركة للشعوب العربية.

بكري: البرلمان صوت الشعب المصري

وفي تعليقه على الانتقادات الموجهة للموقف المصري، قال بكري إن هناك أطرافًا لا ترضيها العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع مصر والسعودية، معتبرًا أن بعض الانتقادات تستهدف إثارة القلق في الشارع المصري بشأن طبيعة التحرك المصري وأهدافه.

وأكد أن البرلمان يمثل صوت الشعب المصري، وأن مناقشة أي تفويض يتعلق بإرسال قوات عسكرية تأتي في إطار المسؤولية الدستورية والوطنية، وضرورة توضيح طبيعة المهمة وحدودها وأهدافها أمام الرأي العام.

3 ملايين مصري في السعودية.. علاقات تتجاوز السياسة

ولفت بكري إلى أن العلاقات المصرية السعودية تستند إلى روابط تاريخية وشعبية واقتصادية راسخة، مشيرًا إلى وجود أكثر من 3 ملايين مصري يعملون في المملكة، ويعيشون وسط أشقائهم السعوديين، وهو ما يعكس حجم الترابط بين الشعبين ومصالحهما المشتركة.

وأضاف أن المملكة تمتلك جيشًا قويًا ومسلحًا بأحدث الأسلحة، موضحًا أن الدور الذي يتحدث عنه في ما يتعلق بالقوات المصرية يقتصر على حماية بعض المنشآت داخل المملكة، وفقًا لما عرضه في قراءته للموقف، باعتبار ذلك دعمًا للأمن العربي المشترك، وليس توجهًا نحو الدخول في حرب مفتوحة.

بكري: هل تتخلى مصر عن دورها تجاه بلد الحرمين الشريفين؟

وتطرق عضو مجلس النواب إلى ما أشار إليه بشأن تحركات دول أخرى لدعم السعودية، قائلًا إن الحديث عن إرسال بريطانيا مقاتلات، ومشاركة تركيا وباكستان بقوات، يطرح تساؤلًا حول طبيعة الدور المصري تجاه المملكة في ظل الظروف الراهنة.

واختتم بكري حديثه بالتأكيد على أن الموقف المصري، وفقًا لرؤيته، يستند إلى حماية الأمن القومي العربي، ودعم استقرار الدول العربية، وصون المصالح الاستراتيجية المصرية، مشددًا على ضرورة التمييز بين الدفاع عن الأراضي والمنشآت وحماية الأمن الإقليمي، وبين الانخراط في عمليات هجومية أو توسيع نطاق الصراع.