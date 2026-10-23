محافظ السويس يستقبل وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية احتفالًا بالعيد القومي الـ٥٣ للمحافظة

استقبل هاني رشاد، محافظ السويس، الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، وذلك في إطار الاحتفال بالعيد القومي الـ٥٣ لمحافظة السويس، الذي يجسد بطولات أبناء المدينة الباسلة وتضحياتهم الوطنية في سبيل الدفاع عن الوطن وصون كرامته.

محافظ السويس يستقبل وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية

جاء الاستقبال بحضور القمص أنطونيوس ميلاد، وكيل مطرانية السويس، نائبًا عن الأنبا بموا، أسقف محافظة السويس، والدكتور محمد علام، نائب محافظ السويس، وأحمد وزيري، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عارف البركاوي، السكرتير العام المساعد، والدكتور أيمن خضر، مدير مديرية أوقاف السويس.

وخلال اللقاء، أهدى محافظ السويس درع المحافظة إلى وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية؛ تقديرًا لجهودهما الدعوية والعلمية والعملية، ودورهما في نشر الفكر الديني الوسطي المستنير، وتعزيز الوعي المجتمعي، وترسيخ قيم المواطنة والتعايش الوطني.

ويعكس اللقاء عمق التعاون بين مؤسسات الدولة في ترسيخ قيم المواطنة والانتماء الوطني، وتعزيز الوعي المجتمعي، بما يسهم في دعم وحدة الصف المصري وترسيخ روح التلاحم بين أبناء الوطن.