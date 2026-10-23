من ليفربول وأرسنال إلى أياكس وبرايتون.. اتحاد الكرة يتحرك لخطف مواهب أوروبا وضمها لمنتخب مصر

يسعى الاتحاد المصري لكرة القدم إلى توسيع قاعدة الاختيار أمام المنتخبات الوطنية، من خلال التحرك لاستقطاب المواهب المصرية الشابة التي نشأت في أوروبا وتحمل جنسيات مزدوجة، في خطوة تستهدف بناء جيل جديد من اللاعبين القادرين على تمثيل «الفراعنة» في الاستحقاقات المقبلة.

وتأتي هذه التحركات بالتنسيق مع الجهاز الفني للمنتخب الأول بقيادة حسام حسن، الذي يسعى إلى الاستفادة من اللاعبين أصحاب الأصول المصرية المحترفين في الدوريات الأوروبية، سواء ممن سبق لهم تمثيل المنتخبات السنية أو الذين لم يحسموا مستقبلهم الدولي حتى الآن.

لجنة متخصصة لحصر «الطيور المهاجرة» والتواصل معها

تضمنت خطة اتحاد الكرة لجنة متخصصة تتولى متابعة ملف المواهب المصرية في الخارج، برئاسة وسيم أحمد ومحمد أحمدي، وتحت إشراف عضو مجلس الإدارة محمد أبو حسين، بهدف حصر اللاعبين الذين تنطبق عليهم شروط تمثيل المنتخبات المصرية.

وتعمل اللجنة على إعداد قاعدة بيانات تضم أسماء اللاعبين وأعمارهم ومراكزهم والأندية التي ينشطون بها، إلى جانب متابعة تطور مستوياتهم الفنية، وفتح قنوات اتصال رسمية معهم ومع أسرهم، للتعرف على موقفهم من ارتداء قميص المنتخب المصري.

كما يشمل التحرك دراسة الجوانب الإدارية والقانونية المتعلقة بأهلية كل لاعب لتمثيل مصر، وتجهيز المستندات المطلوبة لتسهيل انضمام العناصر المستهدفة إلى المنتخبات الوطنية، وفقًا للوائح المنظمة.

ويستهدف هذا التحرك منح الأجهزة الفنية خيارات أوسع في مختلف المراكز، بدلًا من الاعتماد على اللاعبين الموجودين داخل المسابقات المحلية فقط، مع الاهتمام بالمواهب التي تلقت تكوينها الكروي داخل الأكاديميات الأوروبية.

تجربة هيثم حسن تفتح الباب أمام مواهب جديدة

تأتي التحركات الجديدة في ظل الاهتمام بتجارب اللاعبين المصريين الذين نشأوا خارج البلاد، وإمكانية الاستفادة من خبراتهم في تطوير مستوى المنتخبات الوطنية.

ويبرز هيثم حسن ضمن الأسماء التي ارتبطت بملف استقطاب المواهب من الخارج، في ظل الرغبة في تكرار تجارب ضم لاعبين يمتلكون خبرات في الكرة الأوروبية، مع إخضاع كل حالة للتقييم الفني والإداري قبل اتخاذ قرار بشأن الاستدعاء.

ويأمل الجهاز الفني بقيادة حسام حسن في تدعيم صفوف المنتخب بعناصر شابة تمتلك قدرات فنية متنوعة، وتستطيع المنافسة على المراكز الأساسية، بما يرفع مستوى التنافس داخل الفريق ويمنح الجهاز الفني حلولًا إضافية خلال المباريات الرسمية.

نجوم صاعدة في أندية أوروبا تحت أنظار منتخب مصر

تضم قائمة المواهب المصرية التي تحظى بالمتابعة عددًا من اللاعبين الشباب في أندية أوروبية مختلفة، من بينهم تيبو جبريال لاعب ماينز الألماني، وسليم طلب لاعب هيرتا برلين، وعمر عبد المجيد لاعب جرويتر فورت الألماني، ورضوان حمزاوي لاعب أوكسير الفرنسي.

كما تضم القائمة كريم أحمد، الذي سبق له اللعب في أكاديمية ليفربول الإنجليزي، وبلال موسى مدافع زفوله الهولندي، وأمير أبو العز لاعب مونزا الإيطالي، ورضا بابكر الذي تدرج في أكاديمية أياكس أمستردام قبل الانتقال إلى آيندهوفن.

وتشمل الأسماء التي تستحق المتابعة أيضًا كاميرون إسماعيل، الظهير الأيسر لفريق أرسنال الإنجليزي، الذي يحمل الجنسيات المصرية والإنجليزية والنيجيرية، إلى جانب يونس إبراهيم موهبة برايتون الإنجليزي، الذي لفت الأنظار بعد ظهوره مع الفريق الأول.

وتعكس هذه القائمة تنوعًا واضحًا في المراكز والأعمار، ما يتيح للأجهزة الفنية متابعة عناصر قادرة على دعم الخطوط الدفاعية والوسط والهجوم، مع اختلاف مراحل تطور كل لاعب وخبراته الدولية.

يونس إبراهيم.. موهبة برايتون تفرض نفسها

خطف يونس إبراهيم الأنظار بعد ظهوره الأول مع الفريق الأول لبرايتون، بعدما صنع هدفًا خلال مواجهة كاوناس زالجيريس الليتواني في دوري المؤتمر الأوروبي.

وشارك اللاعب، البالغ من العمر 18 عامًا، بديلًا للغاني إبراهيم عثمان، وكانت النتيجة تشير إلى تقدم برايتون بثلاثة أهداف دون رد، قبل أن يرسل عرضية متقنة حولها مات أورايلي برأسه إلى الشباك في الدقيقة 67.

وجاءت هذه المشاركة بعد مستويات مميزة قدمها اللاعب مع فرق الشباب في برايتون، إذ سجل خمسة أهداف وصنع هدفًا خلال تسع مباريات، ليحصل على فرصة الظهور مع الفريق الأول.

وُلد يونس إبراهيم في أستراليا، وينحدر من أصول مصرية ومغربية، ويحمل الجنسيات المصرية والأسترالية والمغربية والإنجليزية. كما سبق له اللعب في قطاعات الناشئين بناديي لوتون تاون وتشيلسي، قبل الانتقال إلى برايتون.

وتشير المعلومات المتداولة إلى أن وائل رياض، المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2007، تواصل مع اللاعب لبحث إمكانية ضمه إلى المنتخب، في إطار متابعة المواهب المصرية الشابة المحترفة بالخارج.

سليم طلب.. لاعب هيرتا برلين يملك تجربة دولية مع مصر

يعد سليم طلب، لاعب وسط هيرتا برلين الألماني، أحد الأسماء التي سبق لها تمثيل المنتخبات المصرية السنية، رغم نشأته الكروية في ألمانيا.

وُلد طلب في برلين يوم 14 مارس 2006، ويحمل الجنسية المصرية، وانضم إلى هيرتا برلين عام 2017، وتدرج في أكاديمية النادي حتى وصل إلى فريق تحت 23 عامًا، قبل أن يسجل ظهوره الأول مع الفريق الأول في سبتمبر 2026.

ومثل اللاعب منتخب مصر في فئات تحت 16 و17 و20 عامًا، كما شارك مع المنتخب المصري تحت 20 عامًا في كأس العالم 2025 التي أقيمت في تشيلي، وخاض أربع مباريات مع الفريق بقيادة ميكالي.

وفي تصريحات للموقع الرسمي لهيرتا برلين، أعرب طلب، الملقب بـ«ميمو»، عن سعادته بتمثيل مصر في المونديال، مؤكدًا أن المشاركة كانت تجربة استثنائية، وأن تكوينه داخل الأكاديمية الألمانية منحه الثقة لخوض المنافسات الدولية.

عمر عبد المجيد.. من هامبورج إلى جرويتر فورت

يمثل عمر عبد المجيد نموذجًا آخر للمواهب المصرية التي تدرجت في الكرة الألمانية، إذ وُلد في هامبورج يوم 19 أغسطس 2005، ويحمل الجنسيتين المصرية والألمانية، ويجيد اللعب في مركزي الوسط الهجومي والجناح.

وخاض عبد المجيد 113 مباراة مع فرق الناشئين بمختلف الفئات العمرية في هامبورج، سجل خلالها عشرة أهداف وصنع 16، كما تدرب مع الفريق الأول وانضم إلى قوائمه في عدد من مباريات دوري الدرجة الثانية الألماني.

وسجل اللاعب ظهوره الأول مع هامبورج وهو في السادسة عشرة من عمره، قبل انتقاله إلى جرويتر فورت في أغسطس 2026، بعدما وقع عقدًا لمدة عامين مع خيار التمديد موسمًا إضافيًا.

وجاء انتقاله بعد مشاركته في فترة الإعداد ومباريات ودية أمام هوفنهايم وباريس إف سي وفرايبورج، كما سبق له تمثيل منتخب مصر تحت 20 عامًا، ليظل أحد الأسماء التي يمكن متابعتها ضمن مشروع تدعيم المنتخبات الوطنية.

كريم أحمد.. رحلة جديدة بعد 13 عامًا في ليفربول

بعد 13 عامًا داخل أكاديمية ليفربول الإنجليزي، انتقل كريم أحمد إلى الولايات المتحدة الأمريكية للانضمام إلى فريق بيتسبرج بانثرز، ممثل جامعة بيتسبرج في منافسات القسم الأول من الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات.

وانضم أحمد، المولود في مصر، إلى أكاديمية ليفربول وهو في السادسة من عمره، وتدرج في فرق النادي حتى وصل إلى فريق تحت 21 عامًا، قبل أن يعلن النادي الاستغناء عنه في صيف 2026، إلى جانب ثمانية لاعبين آخرين من فرق الشباب.

وكان اللاعب قد وقع أول عقد احترافي له مع ليفربول عام 2025، بعدما سجل سبعة أهداف وصنع خمسة خلال الموسم السابق مع فريق تحت 18 عامًا.

كما سجل هدف الفوز في ظهوره الأول مع فريق تحت 18 عامًا بكأس الاتحاد الإنجليزي للشباب أمام بورنموث في ديسمبر 2022، عندما كان يبلغ 15 عامًا.

وتعكس تجربة كريم أحمد تعدد المسارات التي قد تسلكها المواهب المصرية الشابة في الخارج، ما يتطلب متابعة مستمرة لمستويات اللاعبين وتطورهم، وتقييم مدى إمكانية الاستفادة منهم مستقبلًا مع المنتخبات الوطنية.

تيبو جبريال.. لاعب ماينز سبق له ارتداء قميص الفراعنة

يبرز تيبو جبريال ضمن العناصر التي تمتلك تجربة سابقة مع المنتخبات المصرية، إذ وُلد في فرانكفورت بألمانيا يوم 2 يناير 2006، ويحمل الجنسيتين المصرية والألمانية، ويجيد اللعب في مركزي الوسط الدفاعي وقلب الدفاع.

ويلعب جبريال حاليًا مع الفريق الثاني لنادي ماينز، في دوري الدرجة الرابعة الألماني، وسبق له المشاركة في ثلاث مباريات مع منتخب مصر تحت 17 عامًا، كما خاض ثلاث مباريات مع منتخب تحت 20 عامًا خلال كأس العالم 2025.

وتمنح قدرة اللاعب على شغل أكثر من مركز في الخطوط الدفاعية والوسط خيارات إضافية للأجهزة الفنية، خاصة مع استمرار البحث عن عناصر شابة قادرة على التطور والمنافسة.

رضا بابكر.. موهبة مصرية بين أياكس وآيندهوفن

يعد رضا بابكر من المواهب الصاعدة في الكرة الهولندية، إذ يحمل الجنسيات المصرية والهولندية والسودانية، ووُلد في 5 فبراير 2010.

ويلعب بابكر في مركز الظهير الأيسر مع فريق آيندهوفن تحت 17 عامًا، كما يستطيع المشاركة في مركزي قلب الدفاع والوسط الدفاعي، وهو ما يمنحه مرونة في الأداء.

وبدأ اللاعب رحلته في هولندا داخل أكاديمية أياكس أمستردام، التي قضى بها الفترة من 2020 إلى 2026، قبل انتقاله إلى آيندهوفن لمواصلة مشواره الكروي.

ويظل اللاعب ضمن الأسماء التي تحتاج إلى متابعة مستمرة خلال السنوات المقبلة، بالنظر إلى صغر سنه وتعدد المراكز التي يجيد اللعب بها.

أمير أبو العز.. مهاجم مونزا ضمن المواهب الواعدة

يظهر أمير أبو العز، مهاجم مونزا الإيطالي، ضمن قائمة المواهب المصرية الشابة التي تمتلك تجارب مع المنتخبات السنية، إذ يحمل الجنسيات المصرية والإيطالية والأوكرانية، ويلعب في مركز رأس الحربة.

وُلد أبو العز في 11 يونيو 2009، ويخوض تجربته مع فريق مونزا تحت 20 عامًا، بعدما بدأ في لفت الأنظار من خلال مشاركاته مع المنتخبات المصرية للفئات السنية.

وفي سبتمبر الماضي، اختير اللاعب ضمن القائمة النهائية لمنتخب مصر للشباب، التي أعلنها المدير الفني حسين عبد اللطيف للمشاركة في بطولة الصداقة الأوروبية بسويسرا، التي شهدت مواجهات أمام كولومبيا وإنجلترا وكوريا الجنوبية.

وشارك أبو العز في سبع مباريات مع منتخب مصر تحت 17 عامًا، سجل خلالها هدفًا، كما ظهر في مباراة واحدة مع منتخب تحت 18 عامًا، ليواصل خطواته في مسيرته الكروية وسط اهتمام بمتابعة تطوره.

اتحاد الكرة يستهدف بناء جيل جديد للمستقبل

تؤكد التحركات الخاصة بملف مزدوجي الجنسية أن اتحاد الكرة يتجه إلى توسيع نطاق البحث عن المواهب، مع التركيز على اللاعبين الذين يمتلكون تكوينًا كرويًا أوروبيًا، ويمكنهم تقديم إضافة فنية للمنتخبات المصرية.

ويظل نجاح هذه الخطة مرتبطًا بقدرة اللجنة المختصة على إعداد قاعدة بيانات دقيقة، والتواصل المبكر مع اللاعبين وأسرهم، إلى جانب التنسيق مع الأجهزة الفنية لتقييم المستوى الفني والبدني ومدى ملاءمة كل لاعب لاحتياجات المنتخب.