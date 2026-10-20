خالد الإتربي: الأهلي ورث موقفًا قويًا من الزمالك تجاه اتحاد الكرة

أكد الناقد الرياضي خالد الإتربي، خلال ظهوره في برنامج «الكورة مع فايق»، أن نادي الزمالك مطالب باتخاذ موقف واضح وحاسم خلال الساعات المقبلة، عقب رفض اتحاد الكرة طلبه المتعلق بالأحداث التحكيمية التي شهدتها مباراة القمة أمام الأهلي.

وأوضح الإتربي أن الموقف الحالي يضع إدارة الزمالك أمام ضرورة التحرك بشكل جاد، من أجل الدفاع عن حقوق النادي، خاصة في ظل حالة الجدل التي أثارتها القرارات التحكيمية خلال المواجهة الأخيرة، وما تبعها من مطالبات بمراجعة بعض الحالات المثيرة للجدل.

وأشار الناقد الرياضي إلى أن الأهلي سبق أن اتخذ مواقف قوية تجاه اتحاد الكرة في أزمات مشابهة، وهو ما يجعل الزمالك مطالبًا بالتعامل مع الموقف الحالي بالجدية نفسها، وعدم الاكتفاء بالاعتراضات أو البيانات دون اتخاذ خطوات عملية.

الساعات المقبلة تحدد موقف الزمالك من أزمة اتحاد الكرة

وشدد خالد الإتربي على أهمية تحرك إدارة الزمالك خلال الساعات المقبلة، في ظل رفض اتحاد الكرة الاستجابة لطلب النادي، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تحديد الخطوات التي ستتخذها الإدارة للحفاظ على حقوق الفريق.

وأضاف أن تعامل الزمالك مع الأزمة سيكون محل متابعة من جانب الجماهير، التي تنتظر موقفًا واضحًا من مجلس الإدارة بشأن القرارات التحكيمية التي أثارت اعتراضات النادي عقب مباراة القمة.

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب الأزمة التي نشبت بين الزمالك واتحاد الكرة، بعدما طالب النادي بالحصول على تسجيلات وتقارير تتعلق بالحالات التحكيمية المثيرة للجدل في مواجهة الأهلي، سعيًا إلى الوقوف على تفاصيل القرارات التي شهدتها المباراة.

وكانت إدارة الزمالك قد لوحت باتخاذ خطوات تصعيدية في حال عدم الاستجابة لمطالبها، ما يفتح الباب أمام احتمالات جديدة بشأن تطورات الأزمة خلال الفترة المقبلة.

وتبقى الساعات القادمة حاسمة في تحديد طبيعة تحرك الزمالك، وما إذا كانت الإدارة ستتجه إلى تصعيد موقفها تجاه اتحاد الكرة، أم ستكتفي بالإجراءات التي اتخذتها حتى الآن، في ظل استمرار الجدل حول القرارات التحكيمية في مباراة القمة