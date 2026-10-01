قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نزيف دماغي.. حقيقة دخول كيم جونغ أون في غيبوبة ونقله إلى الصين للعلاج
مجلس الأمن يعتمد قرارا لحماية الأطفال في النزاعات المسلحة من أضرار التكنولوجيا الرقمية
شوفت الموت.. محمد علي بن رمضان يكشف عن لحظات مرعبة في معسكر الأهلي بتونس
الإصابات تضرب الكبار.. غيابات الأهلي والزمالك وبيراميدز في الجولة السابعة
13 فقط.. جامعة القاهرة تنفي وجود 1056 طالبًا سعوديًا بطب قصر العيني
بالرقم القومي.. دليل صرف والاستعلام عن دعم تكافل وكرامة نوفمبر 2026
شائعة إخوانية.. الداخلية تنفي محاولة انتــ.حار نزلاء بمركز إصلاح وتأهيل بالإسكندرية
أوقف هذه التطبيقات.. مهاب مجاهد يكشف كيف تستطيع تقليل التعلق بالهاتف
ترامب: نتفاوض مع روسيا بشأن إيران.. وزيلينسكي يعرقل جهود السلام
كيف تحصن نفسك من كل شيء قبل النوم؟.. بـ10 سور تنجو من أكبر مخاوفك
نجم خارق.. الصحافة التركية تحتفي بهدف صلاح في ديربي بشكتاش
مسيرات أوكرانية تستهدف مراكز بيانات روسية وتشل حياة الملايين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الإصابات تضرب الكبار.. غيابات الأهلي والزمالك وبيراميدز في الجولة السابعة

الأهلي والزمالك وبيراميدز
الأهلي والزمالك وبيراميدز
حمزة شعيب

تتجه الأنظار إلى منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027، التي تشهد مواجهات مهمة للأهلي والزمالك وبيراميدز، في ظل سعي الفرق الثلاثة لحصد النقاط ومواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة، وسط تحديات تتعلق بجاهزية بعض اللاعبين قبل المباريات.

وتتنوع الغيابات بين الإصابات وعدم اكتمال الجاهزية والقرارات التأديبية، بينما تلقى عدد من الأجهزة الفنية مؤشرات إيجابية بشأن عودة بعض العناصر قبل انطلاق المواجهات.

غيابات الزمالك أمام بترول أسيوط

يخوض الزمالك مواجهة بترول أسيوط، المقرر إقامتها الثلاثاء 20 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز، في ظل غياب عدد من لاعبيه لأسباب مختلفة.

وبحسب التقارير المنشورة، يغيب عن الزمالك كل من محمد إسماعيل، ومحمد السيد، وأحمد ربيع، ومحمود بنتايج، ومحمد إبراهيم، وعمرو ناصر، وناصر منسي.

ويعاني محمد إسماعيل من جزع في أربطة الركبة، فيما يواصل محمد السيد التعافي من إصابة في القدم، ولم يستعد محمد إبراهيم جاهزيته الكاملة للمشاركة في المباريات.

كما يغيب أحمد ربيع بسبب إصابته بكسر في الأنف، بينما يواصل محمود بنتايج برنامجه التأهيلي للتعافي من تمزق العضلة الخلفية، في الوقت الذي لم يكتمل فيه تجهيز عمرو ناصر للمشاركة.

وعلى المستوى التأديبي، يغيب ناصر منسي عن المباراة بسبب إحالته للتحقيق على خلفية الأزمة التي أعقبت مواجهة الجيش الرواندي في دوري أبطال إفريقيا.

وفي المقابل، لم يُحسم موقف آدم كايد بصورة نهائية، في ظل معاناته من إصابة في الكتف، إذ يرتبط قرار مشاركته بمدى تطور حالته خلال الفترة المقبلة.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال إلى تجهيز العناصر المتاحة وتعويض الغيابات، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام بترول أسيوط ومواصلة مشوار الفريق في الدوري.

غيابات الأهلي أمام القناة

يستعد الأهلي لمواجهة القناة، الأربعاء 21 أكتوبر، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز، وسط متابعة طبية لحالة عدد من لاعبيه قبل المباراة.

وكانت التقارير قد أشارت في البداية إلى صعوبة لحاق ياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا وعمر الساعي بالمواجهة، قبل أن تشهد حالة الفريق تطورات إيجابية خلال التدريبات الأخيرة.

وأصبح ياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا جاهزين من الناحية الطبية للمشاركة، بعدما انتظم الثنائي في التدريبات الجماعية، فيما شارك عمر الساعي في المران عقب خضوعه لاختبار طبي، ليصبح متاحًا أمام الجهاز الفني.

في المقابل، يستمر غياب كريم الدبيس، الذي يواصل برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابة العضلة الخلفية، ولم تكتمل جاهزيته للمشاركة في المباراة.

كما يتابع الجهاز الطبي برنامج تأهيل يوسف بلعمري وعمرو الجزار، مع استمرار تقييم حالة اللاعبين وفقًا لتطورات التعافي.

وبذلك، لا يمكن اعتبار جميع الأسماء التي غابت عن التدريبات السابقة غائبة رسميًا عن مواجهة القناة، خاصة بعد عودة بعض اللاعبين إلى التدريبات الجماعية. ويبقى القرار النهائي بشأن التشكيل والمشاركة في يد الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة.

ويدخل الأهلي المباراة بهدف حصد النقاط الثلاث ومواصلة المنافسة على صدارة الدوري، مستفيدًا من عودة عدد من عناصره قبل المواجهة.

غيابات بيراميدز أمام طلائع الجيش

يخوض بيراميدز مواجهة طلائع الجيش، الثلاثاء 20 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز، في ظل غياب لاعب الوسط أحمد توفيق بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع الفريق في دوري أبطال إفريقيا.

وكشف الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، أن الأشعة التي خضع لها اللاعب عقب عودة البعثة إلى القاهرة أكدت إصابته بمزق في العضلة الخلفية، ما يستلزم ابتعاده عن الملاعب لعدة أسابيع.

وأوضح المنيري أن أحمد توفيق سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، بهدف تجهيزه للعودة إلى التدريبات والمشاركة مع زملائه بصورة طبيعية.

وتعرض اللاعب للإصابة خلال مواجهة بيراميدز أمام المريخ بنتيو، بطل جنوب السودان، في مدينة جوبا، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

ويمثل غياب أحمد توفيق تحديًا للجهاز الفني في ظل الحاجة إلى تجهيز جميع العناصر المتاحة لخوض مباريات الدوري والبطولة الإفريقية، خاصة مع تقارب مواعيد المباريات خلال الفترة الحالية.

ولم تتوافر في التقارير التي جرى الاطلاع عليها قائمة نهائية مؤكدة ببقية غيابات بيراميدز أمام طلائع الجيش، لذلك يظل أحمد توفيق أبرز الغائبين المؤكدين بسبب الإصابة، دون الجزم بغياب أسماء أخرى.

مواعيد مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز

  • الزمالك × بترول أسيوط: الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، الساعة الخامسة مساءً.
  • طلائع الجيش × بيراميدز: الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، الساعة الثامنة مساءً.
  • الأهلي × القناة: الأربعاء 21 أكتوبر 2026، الساعة الثامنة مساءً.

وتُنقل مباريات الدوري المصري الممتاز عبر شبكة قنوات أون سبورت.

بيراميدز الأهلي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يستذكر موقفًا للرئيس الأسبق مبارك بشأن وزير الكهرباء ماهر أباظة

قطع المياه

من 6 مساءً حتى منتصف الليل.. انقطاع المياه عن 16 منطقة وضعفها في 3 أخرى بالقاهرة

الصورة المتداولة

بعد شكاوى ضغط التقيييمات والواجبات| تلميذ ابتدائي يكتب: أمنيتي المدرسة تقع

قفزة جديدة في أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

بعد تجاوز الـ 6 آلاف.. قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم الإثنين بمصر

هالاند

برشلونة يبدأ مفاوضات لضم هالاند من السيتي.. تفاصيل

الاهلي

شوبير يكشف عن قرار ناري من عموتة للاعبي الأهلي في الدوري

محمد هاني

التقدير أولا.. محمد هاني يحدد شرطه الأساسي للاستمرار مع الأهلي

وزير الداخلية

بالأسماء.. وزير الداخلية يقرر رد الجنسية المصرية لـ 21 مواطنا

ترشيحاتنا

محمد فتحي: منتدى مصر يحتاج إلى الاستماع للمواطنين لا الاكتفاء بحضور الخبراء

محمد فتحي: منتدى مصر يحتاج إلى الاستماع للمواطنين لا الاكتفاء بحضور الخبراء

عضو مجلس الشيوخ: نتحدث كثيرًا عن الوعي ولا نعمل بما يكفي لتعزيزه

عضو مجلس الشيوخ: نتحدث كثيرًا عن الوعي ولا نعمل بما يكفي لتعزيزه

أميرة العادلي: لا يمكن إيقاف الذكاء الاصطناعي والإعلام الرقمي وعلينا الاستعداد لهما

أميرة العادلي: لا يمكن إيقاف الذكاء الاصطناعي والإعلام الرقمي وعلينا الاستعداد لهما

بالصور

طريقة عمل الكابوريا في البيت زي المطاعم

طريقة عمل الكابوريا في البيت زي المطاعم
طريقة عمل الكابوريا في البيت زي المطاعم
طريقة عمل الكابوريا في البيت زي المطاعم

شعرك بيتساقط أكتر مع تغير الفصول؟.. متى يستدعي هذا الأمر شعورنا بالقلق؟

شعرك بيتساقط أكتر مع تغير الفصول؟ متى يستدعي القلق؟
شعرك بيتساقط أكتر مع تغير الفصول؟ متى يستدعي القلق؟
شعرك بيتساقط أكتر مع تغير الفصول؟ متى يستدعي القلق؟

مع تقلبات الطقس.. 7 علامات لا تهمليها عند الشعور بالبرد

مع تقلبات الطقس.. 7 علامات لا تهمليها عند الشعور بالبرد
مع تقلبات الطقس.. 7 علامات لا تهمليها عند الشعور بالبرد
مع تقلبات الطقس.. 7 علامات لا تهمليها عند الشعور بالبرد

بتحسي بالبرد رغم اعتدال الجو؟ 7 علامات تكشف السبب

بتحسي بالبرد رغم اعتدال الجو؟ 7 علامات تكشف السبب
بتحسي بالبرد رغم اعتدال الجو؟ 7 علامات تكشف السبب
بتحسي بالبرد رغم اعتدال الجو؟ 7 علامات تكشف السبب

فيديو

اسعار فستانين الجونة 2026

نصف مليون جنيه في فستان واحد .. أسعار صادمة لفساتين نجمات الجونة 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أبناء فوزية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: فن الخط لغة حوار بين مصر والصين

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: شفرة الـ 2030 في كواليس هندسة الأمن القومي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان ينتظر

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من احتواء الصدمة إلى بناء المرونة.. مصر وأزمات الطاقة والغذاء والديون

المزيد