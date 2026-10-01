الإصابات تضرب الكبار.. غيابات الأهلي والزمالك وبيراميدز في الجولة السابعة

تتجه الأنظار إلى منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027، التي تشهد مواجهات مهمة للأهلي والزمالك وبيراميدز، في ظل سعي الفرق الثلاثة لحصد النقاط ومواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة، وسط تحديات تتعلق بجاهزية بعض اللاعبين قبل المباريات.

وتتنوع الغيابات بين الإصابات وعدم اكتمال الجاهزية والقرارات التأديبية، بينما تلقى عدد من الأجهزة الفنية مؤشرات إيجابية بشأن عودة بعض العناصر قبل انطلاق المواجهات.

غيابات الزمالك أمام بترول أسيوط

يخوض الزمالك مواجهة بترول أسيوط، المقرر إقامتها الثلاثاء 20 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز، في ظل غياب عدد من لاعبيه لأسباب مختلفة.

وبحسب التقارير المنشورة، يغيب عن الزمالك كل من محمد إسماعيل، ومحمد السيد، وأحمد ربيع، ومحمود بنتايج، ومحمد إبراهيم، وعمرو ناصر، وناصر منسي.

ويعاني محمد إسماعيل من جزع في أربطة الركبة، فيما يواصل محمد السيد التعافي من إصابة في القدم، ولم يستعد محمد إبراهيم جاهزيته الكاملة للمشاركة في المباريات.

كما يغيب أحمد ربيع بسبب إصابته بكسر في الأنف، بينما يواصل محمود بنتايج برنامجه التأهيلي للتعافي من تمزق العضلة الخلفية، في الوقت الذي لم يكتمل فيه تجهيز عمرو ناصر للمشاركة.

وعلى المستوى التأديبي، يغيب ناصر منسي عن المباراة بسبب إحالته للتحقيق على خلفية الأزمة التي أعقبت مواجهة الجيش الرواندي في دوري أبطال إفريقيا.

وفي المقابل، لم يُحسم موقف آدم كايد بصورة نهائية، في ظل معاناته من إصابة في الكتف، إذ يرتبط قرار مشاركته بمدى تطور حالته خلال الفترة المقبلة.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال إلى تجهيز العناصر المتاحة وتعويض الغيابات، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام بترول أسيوط ومواصلة مشوار الفريق في الدوري.

غيابات الأهلي أمام القناة

يستعد الأهلي لمواجهة القناة، الأربعاء 21 أكتوبر، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز، وسط متابعة طبية لحالة عدد من لاعبيه قبل المباراة.

وكانت التقارير قد أشارت في البداية إلى صعوبة لحاق ياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا وعمر الساعي بالمواجهة، قبل أن تشهد حالة الفريق تطورات إيجابية خلال التدريبات الأخيرة.

وأصبح ياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا جاهزين من الناحية الطبية للمشاركة، بعدما انتظم الثنائي في التدريبات الجماعية، فيما شارك عمر الساعي في المران عقب خضوعه لاختبار طبي، ليصبح متاحًا أمام الجهاز الفني.

في المقابل، يستمر غياب كريم الدبيس، الذي يواصل برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابة العضلة الخلفية، ولم تكتمل جاهزيته للمشاركة في المباراة.

كما يتابع الجهاز الطبي برنامج تأهيل يوسف بلعمري وعمرو الجزار، مع استمرار تقييم حالة اللاعبين وفقًا لتطورات التعافي.

وبذلك، لا يمكن اعتبار جميع الأسماء التي غابت عن التدريبات السابقة غائبة رسميًا عن مواجهة القناة، خاصة بعد عودة بعض اللاعبين إلى التدريبات الجماعية. ويبقى القرار النهائي بشأن التشكيل والمشاركة في يد الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة.

ويدخل الأهلي المباراة بهدف حصد النقاط الثلاث ومواصلة المنافسة على صدارة الدوري، مستفيدًا من عودة عدد من عناصره قبل المواجهة.

غيابات بيراميدز أمام طلائع الجيش

يخوض بيراميدز مواجهة طلائع الجيش، الثلاثاء 20 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز، في ظل غياب لاعب الوسط أحمد توفيق بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع الفريق في دوري أبطال إفريقيا.

وكشف الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، أن الأشعة التي خضع لها اللاعب عقب عودة البعثة إلى القاهرة أكدت إصابته بمزق في العضلة الخلفية، ما يستلزم ابتعاده عن الملاعب لعدة أسابيع.

وأوضح المنيري أن أحمد توفيق سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، بهدف تجهيزه للعودة إلى التدريبات والمشاركة مع زملائه بصورة طبيعية.

وتعرض اللاعب للإصابة خلال مواجهة بيراميدز أمام المريخ بنتيو، بطل جنوب السودان، في مدينة جوبا، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

ويمثل غياب أحمد توفيق تحديًا للجهاز الفني في ظل الحاجة إلى تجهيز جميع العناصر المتاحة لخوض مباريات الدوري والبطولة الإفريقية، خاصة مع تقارب مواعيد المباريات خلال الفترة الحالية.

ولم تتوافر في التقارير التي جرى الاطلاع عليها قائمة نهائية مؤكدة ببقية غيابات بيراميدز أمام طلائع الجيش، لذلك يظل أحمد توفيق أبرز الغائبين المؤكدين بسبب الإصابة، دون الجزم بغياب أسماء أخرى.

مواعيد مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز

الزمالك × بترول أسيوط: الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، الساعة الخامسة مساءً.

الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، الساعة الخامسة مساءً. طلائع الجيش × بيراميدز: الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، الساعة الثامنة مساءً.

الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، الساعة الثامنة مساءً. الأهلي × القناة: الأربعاء 21 أكتوبر 2026، الساعة الثامنة مساءً.

وتُنقل مباريات الدوري المصري الممتاز عبر شبكة قنوات أون سبورت.