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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مهيب عبدالهادي يكشف عن استفسار الزمالك الموجه لاتحاد الكرة بشأن تقنية الـ VAR

مهيب عبد الهادى
مهيب عبد الهادى
نورهان عادل

كشف الإعلامي الرياضي مهيب عبدالهادي عن تساؤل نادي الزمالك الموجه لاتحاد الكرة بشأن موقف قرار منع الأندية من الاستماع لمحادثات غرفة الفيديو.

وكتب مهيب عبدالهادي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الزمالك لاتحاد الكرة : أين قرار منع الأندية من الاستماع لمحادثات غرفة الفيديو؟

حيث تسبب رد الاتحاد المصري لكرة القدم على طلب نادي الزمالك في حالة من الجدل داخل القلعة البيضاء، بشأن الاستماع إلى محادثات غرفة تقنية الفيديو «VAR» عقب مباراة القمة الأخيرة.

وكتب النادي استفساراً رسمياً وجهه لاتحاد الكرة تضمن: «الزمالك لاتحاد الكرة: أين قرار منع الأندية من الاستماع لمحادثات غرفة الفيديو؟ وذلك بعد أن استند اتحاد الكرة إلى قرار سابق يمنع الأندية من الاستماع لتسجيلات غرفة الـ VAR.

مهيب عبدالهادي الزمالك فيسبوك الاتحاد المصري لكرة القدم

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