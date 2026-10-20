هاني أبو ريدة يقيم مأدبة غداء للتوأم حسام وإبراهيم حسن بحضور أعضاء اتحاد الكرة

أقام المهندس هاني أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة وعضو المكتبين التنفيذيين للاتحادين الدولي والأفريقي، مأدبة غداء للتوأم حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، وإبراهيم حسن، مدير المنتخب، في منزله، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

هاني ابو ريدة

وكشف الناقد الرياضي أحمد جلال، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن مأدبة الغداء شهدت حضور خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة، ومصطفى أبو زهرة، وطارق أبو العينين، وحمادة الشربيني، إلى جانب مصطفى عزام، الأمين العام للاتحاد.

وجاءت الدعوة بناءً على اتفاق سابق بين هاني أبو ريدة والتوأم خلال الجلسة الودية التي جمعتهم الأسبوع الماضي، واستمرت مأدبة الغداء لأكثر من 5 ساعات، شهدت خلالها الجلسة أحاديث وذكريات مشتركة بين الحضور.

وتطرقت الأحاديث إلى ذكريات هاني أبو ريدة مع التوأم حسام وإبراهيم حسن خلال وجودهما في صفوف منتخب مصر، والإنجازات التي حققها جيل 1990 بالتأهل إلى كأس العالم، بالإضافة إلى استعادة ذكرياتهم مع الراحل محمود الجوهري، المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني.

وشهدت الجلسة التأكيد على مواصلة النجاحات التي تحققت خلال الفترة الماضية، والبناء على ما تحقق في كأس العالم، إلى جانب الاستعداد للمباريات والبطولات المقبلة، بما يسهم في استمرار تطور المنتخب الوطني وتحقيق تطلعات الجماهير المصرية.

وفي ختام مأدبة الغداء، وجه حسام حسن وإبراهيم حسن الشكر إلى هاني أبو ريدة على الدعم والمساندة، مؤكدين عزمهما مواصلة العمل بقوة، بالتعاون مع اتحاد الكرة والجهاز الفني واللاعبين، من أجل تحقيق المزيد من النجاحات ورفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.