قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الدفاع: المنطقة تشهد متغيرات متسارعة.. وحماية حدود الدولة مهمة مقدسة لمقاتلي القوات المسلحة
خبير قانون دولي: اللجوء إلى محكمة العدل الدولية أحد الخيارات المطروحة أمام مصر بشأن سد النهضة
ترامب: نجري محادثات بناءة مع إيران ولن نهاجمها قبل هذا الموعد
كيف تخطط الحكومة لخفض أعباء الدين وتوفير حيز مالي أكبر حتى 2030؟.. وزير المالية يجيب
عاهل الأردن: سنواجه العمل الإرهابي في كنسية الكرك بعقوبات شديدة
رشاش آلي وإطلاق نار لمدة 5 دقائق.. تفاصيل الهجوم على كنيسة في الأردن
إرسال الرسائل في موعد محدد.. واتساب يحقق أخيرا مطلبا طال انتظاره على آيفون
نتنياهو يخشى حصارا ماليا لإسرائيل: العقوبات قد تضرب البنوك.. والدعم الأمريكي مستقبله مجهول
محمد فارس: هيبة الأهلي اتكسرت بدري.. ومحدش هيقبل إن الفريق يتعمل عليه نِمَر ويتقلل منه
شيخ الأزهر يدين الاعتداء الإرهابي في الكرك بالأردن: قلوبنا مع أهلنا في المملكة
بطاريات تخزين الكهرباء .. مليار دولار لتخزين 1000 ميجاوات و250 مليونا وفرًا في الغاز
منتدى مصر 2026.. وزير التخطيط يطرح خطة تحرك الدولة لدعم الشركات الناشئة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

لماذا يعيش البعض في تعب وشقاء؟.. خطيب المسجد الحرام: بسبب 4 أفعال

خطيب المسجد الحرام
خطيب المسجد الحرام
أمل فوزي

قال الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، إن الإيمان بالله وحلاوته من أعظم أسباب سكينة النفس وطمأنينة القلب، وتحقيق الرضا والسعادة في الحياة، منوهًا بأن المتبصر في أمور الحياة يجد فئات من الناس تنعم بهنيء العيش وفيوض الخير.

لماذا يعيش البعض ألوانا من التعب والشقاء

وأضاف " بن حميد " خلال الجمعة الأولى من شهر جمادي الأول اليوم من المسجد الحرام بمكة المكرمة: كريمة على نفسها وعلى الناس، طيبة القلب، سليمة الصدر، طليقة المحيا، في حين تعيش فئات أخرى ألوانًا من التعب والشقاء، وتعاني الضجر والشكوى، وتفقد الأمان والاطمئنان والراحة والسعادة.

وتابع: وتتلاشى لديها مشاعر الرضا والسكينة، لانغماس نفوسها في الأضغان والأحقاد والبؤس والأنانية، مشيرًا إلى أن ما يفرق بين هذين الفريقين هو الإيمان وحلاوته التي تتمثل في سكينة القلب ورضا النفس، وما تبعثه في الإنسان من راحة وطمأنينة وسعة، بعيدًا عن الأرق والقلق والضيق.

وأوضح أن الإيمان بالله هو سكينة النفس وهداية القلب، ومنار السالكين، وأمل اليائسين، وأمان الخائفين، ونصرة المجاهدين، وبشرى المتقين، ومنحة المحرومين، كما أنه يمثل ثقة النفس، وروح الشعوب، وأمل الأمم، مبينًا أن أول منافذ الوصول إلى حلاوة الإيمان وطعم السعادة يتمثل في الرضا بالله ربًا مدبرًا.

وأردف : فهو القائم على كل نفس بما كسبت، ورحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، وقيوم السماوات والأرضين، وخالق الموت والحياة والأكوان، ومسبغ النعم، ومجيب المضطر، وكاشف الضر، وواهب الإنسان نعمه، وهاديه من الضلالة، ومعلمه بعد الجهالة، موضحًا أن مذاق الحلاوة الثاني هو الرضا بالإسلام دينًا فهو دين من عند الله أنزله على رسوله ورضيه لعباده.

وأكد أن الرضا بدين الله يجسد الثقة والطمأنينة، ويمنح المؤمن الثبات أمام الابتلاءات، ما دام دينه محفوظًا، والإسلام منبع الرضا والضياء، ومصدر السعادة والاهتداء، وتناول مذاق الحلاوة الإيمانية الثالث، المتمثل في الرضا بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولًا ونبيًا، بوصفه الناصح الأمين، والرحمة المهداة، والأسوة الحسنة.

وبين أن الرضا به يكون بالاهتداء والاقتداء، والاستضاءة بسنته والعمل بها، فمن ذاق حلاوة الإيمان طاب عيشه، وعرف طريقه، وسار على بصيرة، ونال الرضا وبلغ المقصد، مبينًا أن الحلاوة الإيمانية تملأ النفس اطمئنانًا بأقدار الله، وتمنح المؤمن الرضا بما يجري في الحياة، فيقبل على دنياه مطمئنًا هانئًا سعيدًا، مهما اختلفت الظروف وتقلبت الأحوال.

وأشار إلى أن المؤمن لا ييأس على ما فاته، ولا يفرح بما حصل عليه فرحًا مصحوبًا بالبطر، وأن ظروف الحياة وابتلاءاتها لا تكدر صفاءه ولا تنال من صبره، مستشهدًا بما يتصف به المؤمن من شكر عند السراء وصبر عند الضراء، والإيمان الراسخ يحرر المؤمن من الخوف والحزن والجزع والضجر، ويعزز توكله على الله وثقته بتدبيره.

وأفاد بأن المؤمن إذا أُعطي تقبّل وشكر، وإذا مُنع رضي وصبر، وإذا أُمر بادر وائتمر، وإذا نُهي سارع وانزجر، وإذا أذنب استغفر، محذّرًا من ضعف الإيمان، فضعيف الإيمان يضج من البلاء، لأنه لا يعرف المبتلى، ويخاف السفر لأنه لا زاد له، ويضل الطريق لأنه لا دليل معه، وفقدان الإيمان يؤدي إلى اضطراب أمور الإنسان واختلالها، ويجعله يقول ويفعل من غير رقيب.

واستطرد: ويسير من غير حسيب، وتطبع الأثرة والأنانية سلوكه، وتضعف ثقته بنفسه وبالناس، حتى يحل التدابر محل التراحم، والتفرق محل التعاون، لافتًا النظر إلى أن غياب الإيمان وحلاوته يجعل الناس كوحوش ضارية، ويقطع صلاتهم بالله وبالناس، ويجعلهم ينقادون لنفوسهم الأمارة بالسوء، ويتبعون شياطين الجن والإنس.

وأوصى المسلمين بتقوى الله سبحانه وتعالى، والإيمان به، وطاعة رسوله، والاستمساك بالدين، وتجديد معاني الرضا بالله عز وجل ربًا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولًا ونبيًا.

لماذا يعيش البعض في تعب وشقاء لماذا يعيش البعض في تعب لماذا يعيش البعض في شقاء خطيب المسجد الحرام إمام وخطيب المسجد الحرام بن حميد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

4 ساعات.. فصل الكهرباء عن 8 مناطق في بسوهاج

مدبولي

«رفع الأجور ومستهدفات النمو لـ 6.8%».. أبرز رسائل مدبولي عن اقتصاد ما بعد صندوق النقد

موعد أقرب إجازة رسمية في مصر بعد انتهاء عطلات 2026

موعد أقرب إجازة رسمية في مصر

سعر الذهب

نزل 300 جنيه في يوم.. تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

صالح جمعة

صالح جمعة يفاجئ الأهلي بتصريحات نارية عن زيزو وإمام عاشور

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

بالأسماء ..حركة محليات جديدة في المحافظات و تعيين اللواء عبدالله الديب سكرتيراً عاماً لمحافظة كفر الشيخ

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 في الصاعة الآن

أسعار الذهب اليوم

انخفاض سعر جرام الذهب اليوم الجمعة 23-10-2026.. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

الدكتورة النائبة إليزابيث شاكر

تحرك برلماني عاجل لتيسير الإجازات المرضية لطلاب المدارس وحمايتهم من العدوى

مجلس النواب

من بينها مد التصوير الجوي وخصومات 50%.. نائب يقترح تعديلات على قانون التصالح

منتدى مصر

برلماني: منتدى مصر يفتح آفاقا أوسع للحوار حول تحديات الطاقة وفرص الاستثمار

بالصور

وزير الدفاع: المنطقة تشهد متغيرات متسارعة.. وحماية حدود الدولة مهمة مقدسة لمقاتلي القوات المسلحة

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية
وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية
وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية

أطعمة تستهلكها يوميا تصيبك بسرطان الأمعاء.. احذرها

ارتفاع إصابات سرطان الأمعاء بين الشباب
ارتفاع إصابات سرطان الأمعاء بين الشباب
ارتفاع إصابات سرطان الأمعاء بين الشباب

فيديو

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع: المنطقة تشهد متغيرات متسارعة.. وحماية حدود الدولة مهمة مقدسة لمقاتلي القوات المسلحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

المزيد