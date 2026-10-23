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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

دولة واحدة تكتسح قائمة أغلى 10 مدن للعيش في العالم.. ما السر؟

سويسرا
سويسرا
أحمد أيمن

كشفت بيانات تكلفة المعيشة لعام 2026 عن مفاجأة لافتة في خريطة أغلى المدن على مستوى العالم، بعدما فرضت دولة واحدة هيمنتها على 8 مراكز من أصل 10 في القائمة، لتؤكد أن ارتفاع تكاليف الحياة لم يعد مرتبطًا فقط بالعواصم المالية الكبرى مثل نيويورك ولندن.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن منصة «Numbeo»، تصدرت المدن السويسرية المشهد العالمي، في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات وقوة الفرنك السويسري، بينما ظهرت مدن من جزر كايمان والولايات المتحدة ضمن المراكز العشرة الأولى.

زيورخ تتصدر.. وسويسرا تهيمن على القائمة

جاءت مدينة زيورخ السويسرية في المركز الأول باعتبارها الأغلى للعيش عالميًا، تلتها جورج تاون في جزر كايمان، ثم لوسيرن السويسرية.

وضمت القائمة أيضًا مدن بازل وجنيف ولوجانو وسانت جالن ولوزان وبرن السويسرية، إلى جانب هونولولو الأمريكية؛ لتستحوذ سويسرا وحدها على 80% من المراكز العشرة الأولى.

ويعكس هذا الترتيب، الارتفاع الكبير في تكاليف الحياة داخل المدن السويسرية، حيث تتداخل عوامل الأجور المرتفعة وقوة العملة مع أسعار السكن والخدمات والسلع الاستهلاكية.

قائمة أغلى 10 مدن في العالم لعام 2026

جاء ترتيب المدن وفق بيانات منتصف عام 2026 على النحو التالي:

1. زيورخ – سويسرا.

2. جورج تاون – جزر كايمان.

3. لوسيرن – سويسرا.

4. بازل – سويسرا.

5. جنيف – سويسرا.

6. لوجانو – سويسرا.

7. سانت جالن – سويسرا.

8. لوزان – سويسرا.

9. برن – سويسرا.

10. هونولولو – الولايات المتحدة.

ويبرز هذا الترتيب، الفارق في مستويات الأسعار بين المدن العالمية، لكنه لا يعني بالضرورة أن سكان المدن الأعلى تكلفة يواجهون الأعباء نفسها، إذ تختلف القدرة على تحمل النفقات باختلاف مستويات الدخل.

لماذا ترتفع تكلفة المعيشة في سويسرا؟

تتمتع سويسرا بمستويات دخل مرتفعة، إلا أن ذلك يترافق مع ارتفاع أسعار العديد من الخدمات والمنتجات، فضلًا عن تكاليف السكن والرعاية الصحية والنقل والمطاعم.

كما تؤدي قوة الفرنك السويسري دورًا في رفع تكلفة السلع والخدمات عند مقارنتها بالدول الأخرى، وهو ما يجعل الإقامة في مدن مثل زيورخ وجنيف تتطلب ميزانيات كبيرة، خصوصًا للوافدين والعاملين الدوليين.

ولا تقتصر أهمية هذه المؤشرات على الأفراد، بل تستفيد منها الشركات العالمية عند تحديد رواتب الموظفين المغتربين وبدلات السكن والانتقال بين الدول.

دبي الأغلى عربيًا.. ومدن الخليج في دائرة المنافسة

على المستوى العربي، تصدرت دبي قائمة المدن الأعلى تكلفة للمعيشة، تلتها أبوظبي ثم بيروت، وفق الترتيب الوارد في التقرير.

وتضم القائمة العربية أيضًا رأس الخيمة والدوحة والرياض والشارقة والخبر والكويت والمنامة، في انعكاس لارتفاع تكاليف السكن والخدمات في عدد من المراكز الاقتصادية الإقليمية.

وتدعم مكانة دبي مركزًا للأعمال والسياحة والاستثمار زيادة الطلب على العقارات والخدمات، بينما تسهم الأنشطة الاقتصادية المتنامية واستقطاب الشركات والكوادر الأجنبية في تشكيل تكاليف المعيشة داخل مدن خليجية أخرى.

هل تعني الأسعار المرتفعة أن الحياة أفضل؟

لا تعكس تكلفة المعيشة وحدها جودة الحياة أو القدرة الشرائية للسكان؛ فارتفاع الأسعار قد يتزامن مع أجور مرتفعة في بعض المدن، بينما يتحول إلى عبء أكبر في أماكن لا تتناسب فيها الدخول مع النفقات.

كما تختلف الميزانية المطلوبة بحسب نوع السكن وحجم الأسرة وتكاليف التعليم والنقل والرعاية الصحية.

وتشير هذه النتائج إلى أن السكن في المدن العالمية الكبرى أصبح تحديًا اقتصاديًا متزايدًا، وأن مقارنة الأسعار بالدخول ومستوى الخدمات تظل ضرورية لفهم حقيقة تكلفة الحياة، بعيدًا عن ترتيب المدن وحده.

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