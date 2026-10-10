مارسيل كولر: ما عشته مع الأهلي لا يمكن تخيله في أوروبا أو سويسرا

تحدث السويسري مارسيل كولر، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، عن التجارب التي خاضها خلال فترة عمله مع الفريق الأحمر، مؤكدًا أنها أضافت الكثير إلى رصيده من الخبرات، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي واجهها الفريق خلال المنافسات الأفريقية.

وقال كولر إن الفترة التي قضاها مع الأهلي منحته خبرات مختلفة، موضحًا أن هناك أمورًا شهدها خلال تجربته في مصر وأفريقيا لا يمكن تصور حدوثها في أوروبا أو سويسرا.

وأضاف المدرب السويسري أن رحلات الأهلي لخوض مباريات دوري أبطال أفريقيا خارج أرضه كانت تستغرق أحيانًا نحو 14 ساعة، في ظل مشقة السفر والظروف المحيطة بالمباريات.

وأشار كولر إلى أن لاعبي الأهلي كانوا يضطرون أحيانًا إلى النوم على أرضية الطائرة باستخدام بطانية فقط، دون إبداء أي تذمر، معتبرًا أن مثل هذه الظروف يصعب تخيلها داخل أندية كبرى مثل مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ.