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الأهلي والزمالك في قمة الدوري.. تحديات القطبين قبل المواجهة 133
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ياسمين عز تتوقع فوز الأهلي على الزمالك بثلاثية: زيزو هيفضل يسرح شعره طول المباراة

ياسمين عز
ياسمين عز
باسنتي ناجي

توقعت الإعلامية ياسمين عز فوز النادي الأهلي على الزمالك بنتيجة 3-0، في مباراة القمة المرتقبة بين الفريقين، والمقرر إقامتها مساء غد، الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقالت ياسمين عز، خلال حديثها في برنامج «كلام الناس»، إن الأهلي يظل صاحب القمة، معلقة: «قبل لقاء القمة غدا لا صوت يعلو فوق الأهلي، وليه سموه القمة؟ لأن الأهلي دائما على القمة، والزمالك ربنا يوفقه».

وأضافت: «خدوا مني ومتراجعوش ورايا، الأهلي هيكسب 3-0، وزيزو هيقعد يسرح شعره طوال المباراة، ولكن هنفوز»، في إشارة إلى توقعاتها بشأن نتيجة المواجهة المرتقبة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى استاد القاهرة الدولي، في الثامنة مساء غد، الأحد 11 أكتوبر، لمتابعة مباراة الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في المواجهة رقم 133 بين الفريقين.

ويسعى الفريقان إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، في ظل المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري، وما تحمله مباريات القمة من أهمية جماهيرية وفنية كبيرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

تنقل قناة «أون سبورت» مباراة الأهلي والزمالك، مع تقديم استوديو تحليلي قبل اللقاء وبعده، بمشاركة عدد من نجوم وخبراء الكرة المصرية، لتحليل استعدادات الفريقين وأبرز أحداث المواجهة.

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