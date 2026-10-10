هاني سعيد يفتح النار: نعاني من مشاكل مع التحكيم والمنظومة بالكامل.. وكان المفروض نكون أبطال الدوري.

فتح هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، النار على منظومة التحكيم في الكرة المصرية، مؤكدًا أن فريقه يعاني من مشكلات تحكيمية لا تقتصر على مبارياته فقط، بل تمتد إلى مواجهات أخرى في المسابقة.

بيراميدز

وقال هاني سعيد إن الحكام يستجيبون للضغوط، معربًا عن أسفه لعدم وجود ما يحميهم، وهو ما ينعكس، بحسب تصريحاته، على القرارات التحكيمية داخل الملعب.

وأضاف المدير الرياضي لبيراميدز أن مشكلات النادي لا تتعلق بالتحكيم وحده، بل بالمنظومة بالكامل، مؤكدًا أن الفريق كان من المفترض أن يتوج بلقب الدوري المصري خلال الموسمين الماضيين، واختتم تصريحاته قائلًا: «أتمنى الكل يراعي ربنا في ضميره».