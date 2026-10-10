موكوينا: استغربت غياب أحمد الشناوي عن منتخب مصر.. وناصر ماهر كان يستحق المشاركة في كأس العالم

تحدث موكوينا، المدير الفني لنادي بيراميدز، عن اللاعبين المميزين في صفوف فريقه الذين لم ينضموا إلى منتخب مصر، مؤكدًا احترامه الكامل لاختيارات حسام حسن، المدير الفني للفراعنة.

وقال موكوينا: «في البداية، يجب أن أحترم وجود مدرب لمنتخب مصر بحجم حسام حسن، الذي يمتلك تاريخًا كبيرًا كلاعب ومدرب في القارة الأفريقية».

وأضاف: «لم أكن أرغب في الحديث عن اللاعبين في وجود أحمد الشناوي معي في المؤتمر الصحفي، لكنني كنت مستغربًا من عدم انضمامه إلى منتخب مصر خلال الفترة الماضية».

وأوضح المدير الفني لبيراميدز أنه شاهد 39 مباراة لأحمد الشناوي مع الفريق في الموسم الماضي قبل توليه المسؤولية، مشيرًا إلى أن الحارس كان له دور مهم في تحقيق الإنجازات القارية، مؤكدًا أن أفضل حارس في مصر يجب أن يكون ضمن صفوف المنتخب ويشارك أيضًا.

وتابع: «لدينا العديد من اللاعبين المميزين، مثل أحمد الشناوي ومرعي وناصر ماهر وغيرهم، وهناك أسماء كثيرة أحتاج إلى وقت لتذكرها، ولم تكن موجودة مع المنتخب».

وعن ناصر ماهر، قال موكوينا: «كنت مستغربًا من عدم انضمام ناصر ماهر إلى قائمة منتخب مصر في كأس العالم، رغم ما قدمه، وكذلك عدم وجوده في المنتخب حاليًا».

واختتم تصريحاته قائلًا: «مع كامل احترامي لاختيارات المدير الفني لمنتخب مصر، أحاول تحفيز اللاعبين الذين لم ينضموا إلى المنتخب، ونعمل معهم لإظهار أفضل ما لديهم، مع كامل احترامنا للجهاز الفني واختياراته».