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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد الشناوي: محدش كان مصدق بيراميدز ياخد دوري أبطال أفريقيا

أحمد الشناوي
أحمد الشناوي
حسن العمدة

أكد أحمد الشناوي حارس مرمى نادي بيراميدز  أن الفريق يعمل على تحقيق البطولات خلال الموسم الحالي.

أحمد الشناوي: محدش كان مصدق بيراميدز ياخد دوري أبطال أفريقيا


وحضر المؤتمر الصحفي الجنوب إفريقي رولان موكوينا وهاني سعيد المدير الرياضي وأحمد الشناوي حارس المرمى والدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي للنادي.

قال أحمد الشناوي عبر المؤتمر الصحفي: 
مكانش حد مصدق أن بيراميدز ياخد لقب دوري أبطال أفريقيا.

لفت إلى أن أحمد الشناوي 
قال أحمد الشناوي عبر المؤتمر الصحفي إلي أن بيراميدز خرج من دورى أبطال أفريقيا السنة اللى فاتت أمام الجيش الملكي ونعمل جديا النسخة الحالية لاستعادة اللقب.

شدد على أنه يتمني تحقيق لقب الدورى المصرى مشيرا إلى أن بيراميدز حصل على لقب دوري أبطال أفريقيا وكأس مصر

أحمد الشناوي بيراميدز دوري ابطال افريقيا هاني سعيد

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