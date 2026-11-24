أعلنت إدارة كلية الفنون التطبيقية بجامعة بنها، اليوم، عن صدور حزمة من القرارات التأديبية بحق عدد من طلاب الكلية، وذلك على خلفية تورطهم في ارتكاب أعمال شغب داخل الحرم الجامعي، بالمخالفة للوائح والقوانين المنظمة للعملية التعليمية.



وأوضحت الكلية، أن مجلس تأديب الطلاب بالكلية قرر توقيع عقوبة الفصل النهائي من الجامعة على الطالب (م. أ. ج. ع)، مع تعميم القرار وإبلاغ كافة الجامعات الأخرى به، وذلك نظرًا لجسامة المخالفة المرتكبة.

كما شملت القرارات توقيع عقوبة الفصل المؤقت لمدة فصل دراسي واحد (الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2026/2027) بحق الطالب (ي. و. ف. ح).

وأكدت إدارة الكلية أن هذه القرارات تأتي في إطار الحرص التام على تطبيق القواعد واللوائح الجامعية بكل حزم، وفرض الانضباط داخل الحرم الجامعي، مشددة على أنها لن تتهاون مع أي سلوكيات من شأنها تعطيل سير الدراسة أو الإخلال بالأمن العام، بما يضمن انتظام العملية التعليمية وتوفير بيئة جامعية آمنة ومستقرة لكافة الطلاب.