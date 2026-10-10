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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موكوينا : رئيس جنوب أفريقيا تحدث معى عن إنجازات بيراميدز وموسيماني مدرب كبير

موكوينا
موكوينا
حسن العمدة

أكد الجنوب إفريقي رولان موكوينا المدير الفني لفريق بيراميدز أنه شعر بالفخر بمعرفة رئيس دولة جنوب إفريقيا عندما علم أنني فى نادي بيراميدز.

موكوينا : رئيس جنوب إفريقيا تحدث معى عن انجازات بيراميدز وموسيماني مدرب كبير

وحضر المؤتمر الصحفي الجنوب إفريقي رولان موكوينا وهاني سعيد المدير الرياضي وأحمد الشناوي حارس المرمى والدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي للنادي.

قال موكوينا عبر المؤتمر الصحفي:  رئيس جنوب افريقيا كنت سعيدا عندما علمت أنه يعلم انجازات فريق بيراميدز محليا وأفريقيا.

أضاف موكوينا: موسيماني مدرب جيد ومبسوط اني قابلته وهو مدرب كبير ومبسوط أنه فاز بالمباراة الودية أمام منتخب مصر.

تابع موكوينا: عملت فى مشروع صنداونز وشاركت فى إنجازاته وهو يبني قاعدة جيدة .

أضاف: منحت اللاعبين الكبار مصطفى فتحي ومحمد الشيبي اختيار الراحة أو المشاركة وتمسكوا بدعم زملائهم في مباراة القناة بكاس الرابطة المحترفة.

موكوينا بيراميدز دوري ابطال افريقيا هاني سعيد

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