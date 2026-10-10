أوجسبورج يسجل أسرع هدف في تاريخ الدوري الألماني أمام بايرن ميونخ

سجل روبن فيلهاور، لاعب أوجسبورج، هدفا بعد ثماني ثوان فقط من انطلاق مباراة الفريق أمام بايرن ميونخ اليوم، السبت، ليكون أسرع هدف في تاريخ الدوري الألماني.

واستغل فيلهاور خطأ فادحا من مانويل نوير، حارس مرمى بايرن، عقب صفارة البداية، ليحطم الرقم القياسي لأسرع هدف في المسابقة، والذي كان يتقاسمه كيفن فولاند (2014) وكريم بلعربي، إذ سجل كل منهما هدفا بعد تسع ثوان.

وأكدت رابطة الدوري أن الهدف يمثل رقما قياسيا جديدا، إذ جاء خلال أقل من تسع ثوان بعد بداية المباراة.

وخسر بايرن ميونخ مرة واحدة في آخر 47 مباراة له في الدوري، وكانت تلك الهزيمة أمام أوجسبورج في يناير.

بايرن ضد أوجسبورج

وانتهت مباراة بايرن ميونخ وأوجسبورج، بالتعادل الإيجابي 2-2 بين الفريقين.