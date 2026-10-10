قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصعيد خطير في القرن الأفريقي.. إريتريا تطالب مجلس الأمن بردع إثيوبيا وتحذر من حرب مدمرة
سعر الدولار في البنوك الآن
مساهمة تهديفية لـ محمد صلاح.. طرابزون سبور يتقدم على سامسون سبور بثلاثية نظيفة بالشوط الأول
عايز أتبسطلي يومين.. محمود الليثي: مش عايز أدخل في صراعات مع حد لحد ما أقابل ربنا
وزير العدل اللبناني: نزع السلاح غير الشرعي ومكافحة الإرهاب مسار لا رجعة فيه
وضع حجر الأساس لمشروع مدينة الصحفيين الثلاثاء المقبل
توازن الأولويات.. أيرلندا تقترح خفض ميزانية الاتحاد الأوروبي بنسبة 8 %
صفقة أم حرب؟ إسرائيل تترقب قرار ترامب بشأن إيران وسط مخاوف من مفاجأة تقلب الحسابات
مصادر مطلعة لرويترز: سماع دوي انفجار قوي في مطار بالعاصمة السعودية
ترامب يجدد شكواه: أنهيت 8 حروب وحررت جميع الرهائن الإسرائيليين ولم أحصل على نوبل
لماذا تتسارع ضربات القلب فجأة؟.. أسباب غير متوقعة
عضو اتحاد المننتجين: صناعة الدواجن تواجه مشكلات تتعلق بالعشوائية وغياب نظام واضح لتنظيم السوق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بايرن ميونخ الأقرب لضم فيرتز حال رحيله من ليفربول

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
أ ش أ

تصاعدت الضغوط على فلوريان فيرتز داخل ليفربول، وسط شكوك بشأن مستقبله مع الفريق، في الوقت الذي يبرز فيه بايرن ميونخ باعتباره المرشح الأوفر حظًا للتعاقد معه حال قرر النادي الإنجليزي بيعه.

وأفاد خبير الانتقالات مارك بروس، عضو فريق الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، في تقريره المنشور عبر نشرة «ديلي بريفينج»، وبالاستناد إلى مصادر مقربة من أوساط وكلاء اللاعبين، أن الضغوط تتزايد على فيرتز داخل ليفربول، وإذا لم يتمكن اللاعب الألماني، البالغ من العمر 23 عامًا، من إقناع مسؤولي النادي خلال الفترة المقبلة، فقد تفكر إدارة «الريدز» في بيعه.

وعلى عكس ما ذكرته مصادر أخرى، أكد بروس أن بايرن ميونخ قد يتحرك للتعاقد مع اللاعب، مشيرًا إلى أن مناقشات داخلية بشأن إمكانية ضمه تجري بالفعل داخل النادي الأكثر تتويجًا بالألقاب في ألمانيا.

وقال بروس، تعليقًا على اهتمام بايرن ميونخ بفيرتز: «حتى الآن، لم يحدث أي اتصال أو تحرك ملموس في هذا الاتجاه. لكن عندما كان اللاعب في باير ليفركوزن، كان أحد أبرز أهداف النادي، ولا يزال العديد من الشخصيات المؤثرة داخله يقدرونه بشدة».

وبحسب بروس، سيكون بايرن ميونخ «في مركز الصدارة» إذا قرر فيرتز وليفربول الانفصال.

وأوضح خبير الانتقالات أن أندية أخرى تتابع وضع اللاعب الألماني، من بينها ريال مدريد وبرشلونة. وأضاف: «حتى إن أحد المصادر ذكر تشيلسي ضمن الأندية التي تراقب وضع اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا. لكنني أشك شخصيًا في أن الانتقال إلى نادٍ آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز سيكون الحل الأفضل، لأن ذلك لن يصب في مصلحة اللاعب أو ليفربول».

ولم يفقد فيرتز مكانته داخل ليفربول حتى الآن، إذ أشار بروس إلى أن اللاعب يتصرف «باحترافية تامة ويعمل بجد»، كما أنه «مهذب ويحظى بتقدير كبير» داخل النادي.

ومع ذلك، شدد الخبير على أن صبر إدارة ليفربول تجاه اللاعب «ليس بلا حدود».

وقال بروس: «ظهرت بالفعل بعض علامات الاستياء، وهناك شعور واضح بأن التوتر بلغ مستوى قد يؤدي إلى تفاقم الموقف بسرعة».

فلوريان فيرتز ليفربول بايرن ميونخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التصالح على مخالفات البناء

قرار رسمي من الحكومة بشأن التصالح على مخالفات البناء.. الخطوات والأوراق المطلوبة

الاهلي

قرار مفاجئ من الأهلي قبل مواجهة الزمالك في الدوري.. ماذا يحدث؟

الذهب

سعيد إمبابي يفاجئ الراغبين في شراء الذهب: مش لازم تستنى الأسعار تنزل

سعر الدولار أمام الجنيه

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 10 أكتوبر 2026

ترامب

ترامب: إثيوبيا أخذت كل مياه النيل

إذا صليت الفجر

هل إذا صليت الفجر لا أصلي الصبح؟.. بينهما خطأ واحد لا تعرفه

طرابزون سبور

موعد مباراة طرابزون سبور وسامسون سبور في الدوري التركي والقناة الناقلة

صحة العظام

نوع خضار شهير يدعم العظام.. لا تهمليه في الوجبات والنظام الغذائي

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| أطعمة شهيرة تدعم جهاز المناعة.. هل الأرز البايت يسبب التسمم الغذائي والسرطان؟

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | ماذا يحدث للجسم عند تناول الرمان؟.. أغذية تكافح جرثومة المعدة

فيتامين ب

تحذير .. أنواع فيتامين ب قظ تسبب مضاعفات خطيرة

بالصور

احترس.. عادات يومية تضر الكلى دون أن نشعر

الكلى
الكلى
الكلى

طريقة عمل الكشري الإسكندراني بالعدس الأصفر بمكونات بسيطة

طريقة عمل الكشري الإسكندراني بالعدس الأصفر
طريقة عمل الكشري الإسكندراني بالعدس الأصفر
طريقة عمل الكشري الإسكندراني بالعدس الأصفر

لماذا يصبح فقدان الوزن أصعب بعد سن الأربعين؟.. خبراء يوضحون الأسباب

لماذا يصبح فقدان الوزن أصعب مع التقدم في العمر؟
لماذا يصبح فقدان الوزن أصعب مع التقدم في العمر؟
لماذا يصبح فقدان الوزن أصعب مع التقدم في العمر؟

فستان كاجوال.. هيدي كرم تستعرض رشاقتها | شاهد

هيدي كرم
هيدي كرم
هيدي كرم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المحكمة الدولية تحت الوصاية!

الدكتورة نسرين حجاج

الدكتورة نسرين حجاج تكتب: أكتوبر ليس ماضيًا.. بل أمن قومي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: «جعلوني مجرمًا» من السينما إلى التأثير في التشريع

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

المزيد