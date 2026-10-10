الاتحاد البرتغالي يقرر إيقاف رونالدو بسبب مغادرة معسكر المنتخب

ذكرت تقارير إعلامية بالبرتغال اليوم، السبت، أن كريستيانو رونالدو أوقف مؤقتا من جانب الاتحاد البرتغالي لكرة القدم مع بدء إجراءات انضباطية بشأنه إثر مغادرة المهاجم معسكر منتخب بلاده.

وغادر رونالدو (41 عاما) معسكر المنتخب في كوبنهاجن قبل مباراة البرتغال في دوري الأمم الأوروبية أمام الدنمارك قبل أيام إثر خلاف مع المدرب جورجي جيسوس.

واتهم رونالدو، الذي بقي على مقاعد البدلاء أمام النرويج، المدرب جيسوس بنكث وعده معه مرتين فيما يتعلق بدوره مع الفريق.

موقف انضباطي

وقالت صحيفة "آ بولا" البرتغالية إن الاتحاد البرتغالي أكد بد إجراءات انضباطية.

ونقلت عن الاتحاد قوله: "دون المساس بالإيقاف الوقائي التلقائي الذي خضع له حتى تاريخ بدء الإجراءات، تقرر فرض إيقاف وقائي غير تلقائي على اللاعب، وتم استعجال الإجراءات".

واعتذر رونالدو يوم الثلاثاء لعدم توجهه لتحية الجماهير عقب مباراة النرويج ولمغادرته زملائه، مضيفا أنه سيظل متاحا للانضمام للمنتخب بعد تنفيذ أي عقوبة تترتب على هذا الأمر.