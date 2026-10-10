رونالدو يقترب من الألف التاريخي ويتجاوز السهلاوي.. ثلاثية النصر أمام الدرعية تُعزز رقمه القياسي العالمي

واصل البرتغالي كريستيانو رونالدو كتابة فصول جديدة في مسيرته الاستثنائية بعدما قاد النصر السعودي لتحقيق فوز مستحق على الدرعية بثلاثة أهداف دون رد في المواجهة التي جمعتهما على ملعب «الأول بارك» ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين ليعود الفريق بقوة عقب فترة التوقف الدولي ويواصل مطاردة صدارة جدول الترتيب بينما اقترب قائده خطوة جديدة من إنجاز تاريخي ينتظره عشاق كرة القدم حول العالم.

ولم يكن انتصار النصر مجرد ثلاث نقاط جديدة في مشوار المنافسة على لقب الدوري بل حمل العديد من الأرقام اللافتة في مقدمتها وصول رونالدو إلى الهدف رقم 980 في مسيرته مع الأندية ومنتخب البرتغال ليصبح على بعد 20 هدفًا فقط من بلوغ حاجز الألف هدف في إنجاز استثنائي يضعه أمام واحدة من أبرز المحطات التهديفية في تاريخ اللعبة.

كما شهدت المباراة تقدم قائد النصر إلى المركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري السعودي بعدما رفع رصيده إلى 106 أهداف متجاوزًا النجم السعودي السابق محمد السهلاوي الذي توقف رصيده عند 105 أهداف ليواصل مطاردة الأسماء التي صنعت تاريخ المسابقة وعلى رأسها السوري عمر السومة.

رونالدو يفتتح الثلاثية ويقترب من الحلم الكبير

دخل النصر المواجهة بطموح استعادة إيقاع الانتصارات بعد فترة التوقف الدولي ونجح في فرض أفضليته على مجريات اللقاء قبل أن يترجم تفوقه إلى هدف أول حمل توقيع قائده البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 23.

وجاء الهدف بعدما تابع رونالدو تسديدة زميله كينغسلي كومان التي تصدى لها حارس الدرعية وليد عبد الله ليجد النجم البرتغالي نفسه أمام فرصة مناسبة وضع منها الكرة في الشباك معلنًا تقدم أصحاب الأرض ومضيفًا رقمًا جديدًا إلى سجله التهديفي الحافل.

ولم يتأخر النصر في تعزيز تقدمه بعدما نجح سامو كوستا في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 35 ليمنح فريقه أفضلية مريحة قبل نهاية الشوط الأول ويضع الدرعية أمام مهمة صعبة للعودة إلى أجواء المباراة.

وفي الشوط الثاني واصل النصر سيطرته حتى نجح كومان في تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 77 ليحسم أصحاب الأرض المواجهة بثلاثية نظيفة ويؤكدوا قدرتهم على العودة بقوة إلى المنافسة عقب التوقف الدولي.

وبهذا الهدف وصل رونالدو إلى 980 هدفًا في مسيرته الكروية مع الأندية ومنتخب البرتغال ليصبح بحاجة إلى 20 هدفًا فقط للوصول إلى الرقم التاريخي المنتظر وهو ما منح ظهوره أمام الدرعية أهمية تتجاوز نتيجة المباراة خاصة في ظل الاهتمام العالمي المستمر بمطاردته للأرقام القياسية.

106 أهداف تضع رونالدو أمام تحدٍ جديد في الدوري السعودي

لم يتوقف تأثير هدف رونالدو عند تعزيز تقدم النصر أمام الدرعية بل حمل أهمية خاصة في سجل اللاعب داخل الدوري السعودي للمحترفين بعدما رفع رصيده إلى 106 أهداف متجاوزًا محمد السهلاوي صاحب الـ105 أهداف ليتقدم إلى المركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة.

وتضم القائمة أسماء بارزة تركت بصمتها في الملاعب السعودية إذ يتصدر السوري عمر السومة الترتيب برصيد 161 هدفًا يليه المغربي عبد الرزاق حمدالله بـ158 هدفًا ثم السعودي ناصر الشمراني برصيد 126 هدفًا قبل رونالدو الذي أصبح رصيده 106 أهداف.

ويفصل النجم البرتغالي 55 هدفًا عن معادلة الرقم المسجل باسم السومة بينما يحتاج إلى 56 هدفًا إضافيًا للانفراد بصدارة القائمة في تحدٍ جديد يضاف إلى سعيه للوصول إلى حاجز الألف هدف في مسيرته الكروية.

وتكشف أرقام رونالدو في الدوري السعودي عن استمرار قدرته على التسجيل بمعدلات مرتفعة منذ انضمامه إلى النصر بعدما سجل 14 هدفًا في موسمه الأول ثم انفجر تهديفيًا في الموسم الثاني بإحراز 35 هدفًا قبل أن يسجل 25 هدفًا في الموسم الثالث و28 هدفًا في الموسم الرابع فيما أضاف أربعة أهداف حتى الآن خلال الموسم الحالي وفقًا للأرقام الواردة في الإحصائية المنشورة.

من ريال مدريد إلى النصر.. محطات تهديفية في رحلة الألف هدف

تكتسب مطاردة رونالدو لحاجز الألف هدف أهمية إضافية بالنظر إلى تنوع المحطات التي سجل خلالها أهدافه بعدما ارتدى قمصان عدد من أكبر الأندية الأوروبية قبل انتقاله إلى الدوري السعودي.

وبحسب الأرقام الواردة في البيانات الخاصة بمسيرته سجل رونالدو 450 هدفًا بقميص ريال مدريد الإسباني و145 هدفًا مع مانشستر يونايتد الإنجليزي و133 هدفًا مع النصر السعودي إلى جانب 101 هدف مع يوفنتوس الإيطالي وخمسة أهداف خلال فترته الأولى مع سبورتينج لشبونة البرتغالي.

95 مباراة متتالية.. النصر يعزز رقمه القياسي العالمي

ولم تكن الأرقام القياسية حكرًا على رونالدو في ليلة الفوز على الدرعية إذ واصل النصر بدوره تعزيز رقمه القياسي العالمي لأطول سلسلة مباريات متتالية سجل خلالها أهدافًا في تاريخ دوريات كرة القدم بعدما رفع السلسلة إلى 95 مباراة متتالية.

وبدأت هذه السلسلة في الثامن من ديسمبر 2023 عندما فاز النصر على الرياض بنتيجة 4-1 قبل أن يواصل هز شباك منافسيه في المباريات التالية متجاوزًا الرقم السابق المسجل باسم ريفر بليت الأرجنتيني الذي بلغ 93 مباراة متتالية.

ووصل النصر إلى المباراة رقم 94 في سلسلته التهديفية خلال مواجهة الخليج في سبتمبر الماضي عندما سجل عبد الله الحمدان هدف التعادل قبل أن يواصل الفريق التسجيل ويرفع الرقم إلى 95 مباراة بعد ثلاثيته أمام الدرعية.