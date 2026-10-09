الأعظم.. دخلة خاصة من جماهير النصر لدعم رونالدو بعد أزمته مع منتخب البرتغال

حرصت جماهير نادي النصر السعودي على دعم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الفريق، من خلال رفع تيفو خاص خلال مواجهة الدرعية، المقامة حاليًا ضمن منافسات الدوري السعودي، في رسالة دعم للنجم البرتغالي بعد أزمته الأخيرة مع منتخب بلاده.

كريستيانو

وشهدت مدرجات النصر دخلة خاصة لدعم رونالدو، في ظل الجدل المثار حول علاقته بمدرب منتخب البرتغال، عقب مغادرته معسكر المنتخب خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة.

وشارك كريستيانو رونالدو أساسيًا في تشكيل النصر أمام الدرعية، ليقود فريقه في المباراة التي يسعى خلالها إلى مواصلة المنافسة على صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي.

موقف النصر والدرعية في جدول ترتيب الدوري السعودي

ويحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 16 نقطة، متأخرًا بفارق نقطتين عن الهلال متصدر المسابقة.

في المقابل، يأتي فريق الدرعية في المركز الثامن برصيد 11 نقطة، ويطمح إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام النصر لتحسين موقعه في جدول الترتيب.