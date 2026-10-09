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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رئيس حكومة ماديرا: رونالدو أفضل لاعب في التاريخ.. ويستحق التقدير والاحترام

جيسوس ورونالدو
جيسوس ورونالدو
محمد بدران

أكد ميجيل ألبوكيركي، رئيس حكومة ماديرا، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، يستحق التقدير والاحترام، نظير ما قدمه لبلاده وإسهاماته الكبيرة في الترويج لها على المستوى العالمي.

وقال ألبوكيركي خلال تصريحات تلفزيونية، إن رونالدو هو أكثر برتغالي معروف في العالم، مشددًا على أنه لا يمكن التعامل معه كشخص عادي، في ظل ما قدمه من خدمات للبرتغال ولكرة القدم البرتغالية على مدار مسيرته.

وأضاف رئيس حكومة ماديرا أنه لا يؤيد بالضرورة جميع تصرفات رونالدو في القضية محل الجدل، لكنه أشار إلى أن العباقرة يتمتعون ببعض الخصوصية، وهو ما يستدعي تفهم طبيعة المواقف المحيطة بهم.

ووصف ألبوكيركي قائد المنتخب البرتغالي بأنه أفضل لاعب في التاريخ، مؤكدًا أنه كان دائمًا محترمًا في تعامله مع بلاده، وأسهم بصورة كبيرة في تعزيز مكانة البرتغال والترويج لها عالميًا.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن ما حدث يرجع إلى مجموعة من الأمور الصغيرة وسوء الفهم، مشيرًا إلى ضرورة التعامل مع الموقف بحكمة وحسن تصرف من أجل الوصول إلى حل مناسب.

كريستيانو رونالدو جيسوس البرتغال ازمة الدون

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