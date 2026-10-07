كريستيانو رونالدو يحسم الجدل: لن أعتزل منتخب البرتغال

حسم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو الجدل حول مستقبله الدولي، مؤكدًا أنه لن يعتزل اللعب مع منتخب البرتغال، رغم الأزمة الأخيرة والعقوبة المنتظرة بحقه من الاتحاد البرتغالي لكرة القدم.

كريستيانو

وقال رونالدو إنه يرى أن ما حدث يستوجب العقوبة، مؤكدًا: «أنا لست لاعبًا عاديًا، أنا قائد الفريق، وهذا يمثل ظرفًا مشددًا»، مشددًا على أنه اعتذر بالفعل لزملائه والجماهير، لكنه يرى أن أفعاله يجب أن تكون لها عواقب.

وكشف رونالدو عن تفاصيل أزمته مع المدرب جيسوس، موضحًا أن اجتماعًا جمعهما بعد 48 ساعة من الواقعة، واتفقا خلاله على إنهاء الأزمة بعدما وعده المدرب بتوضيح الحقيقة في المؤتمر الصحفي، والتأكيد على أن رونالدو لم يطلب المشاركة، وأن قرار إشراكه كان من جانب المدرب وحده.

كما اعتذر رونالدو للجماهير بعد اعترافه بأنه لم يذهب لتحيتهم عقب المباراة، قائلًا إن هذا التصرف كان خطأ يتحمل مسؤوليته بالكامل، مؤكدًا أن ما يهمه دائمًا هو تحقيق الفوز مع البرتغال ومن أجل بلده.

واختتم رونالدو حديثه بالتأكيد على استمراره مع المنتخب، في رسالة واضحة بأنه سيقبل العقوبة ويعود بعدها لارتداء قميص البرتغال من جديد.